El agro alcanza récord histórico de empleo, pero ¿cómo es la calidad de este?

Cacaocultor de Maceo, Antioquia. Imagen de referencia. Foto: María Camila Ramírez Cañón

La agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca alcanzó su mayor número de personas ocupadas en julio de 2025. Se trata de 3,4 millones, un récord para un mes de julio en los últimos ocho años; según las cifras más recientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

El dato se enmarca en un panorama favorable para el empleo rural en su conjunto, pues registró 4,9 millones de personas ocupadas en julio de 2025 y alcanzó el nivel más alto para este mes desde que se cuenta con cifras comparables (2001).

En el agro se dio un crecimiento interanual de la ocupación, que aumentó en 63.480 personas ocupadas con respecto a julio de 2024.

Si bien son buenas noticias para el sector, vale la pena revisar cómo se está dando ese empleo y cuáles son las condiciones en las que se desarrolla.

Una mirada al empleo rural

La agricultura, ganadería, pesca y demás actividades del sector se realizan principalmente en los centros poblados y zonas rurales dispersas. Allí la tasa de desempleo se ubicó en 6,9 %, mientras que el 56,5 % de la población en edad de trabajar en el sector rural se encontraba ocupada.

El 60,6 % de esta población hizo parte de la fuerza laboral, dato con el que logra mantener su participación estable.

Aunque vale diferenciar que no para toda la población el empleo se expresa igual. Mientras que el 20,3 % de los hombres ocupados del país se emplean en dicha rama y se ganaron 129.000 empleos en el último año, para las mujeres es todo lo contrario.

Solo el 6,2 % de ellas vive del agro y sus puestos de empleo se redujeron en 66.000 entre julio de 2024 y el mismo mes de 2025. De hecho, en el séptimo mes se redujo el desempleo para las mujeres (pasó de 12,9 a 11,1 %), pero esa es la única rama de actividad en la que creció, justamente.

Y es un dato no menor cuando se tiene en cuenta que la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca se consolida como el principal generador de empleo rural, al representar el 53,9 % del empleo en estas zonas.

De otro lado, también se destaca la alta informalidad con la que se da el trabajo en la ruralidad. Es la zona cuya tasa es mayor, con el 83,1 %; mientras que en el total nacional es de 54,8 % y en las 13 principales ciudades registra un 41,6 %, siendo la más baja.

Sin embargo, vale destacar que el empleo informal se redujo en 21.000 empleos y la formalidad creció en 39.000 puestos de trabajo en el último año.

Los resultados del último trimestre

El trimestre móvil mayo-julio de 2025 mostró una tendencia favorable, con una tasa de desempleo rural de 6,7 %; inferior en 0,7 puntos porcentuales al mismo período del año anterior.

Durante este periodo, la población ocupada en el sector rural aumentó en 83.000 personas (1,7 %) frente al mismo periodo de 2024.

Además, el subsector registró un incremento de 7.000 ocupados (0,3 %); mantuvo así su posición como columna vertebral del empleo rural.

Sin embargo, fue la rama agropecuaria la de mayor porcentaje de informalidad, con el 84,6 % para julio de 2025, aunque cayó un 2,4 % frente a julio de 2024 (87 %).

Si bien el sector agropecuario es un pilar fundamental para la recuperación económica del país y el desarrollo de los territorios rurales, todavía falta cerrar las brechas que persisten: la relacionada con las condiciones de informalidad y la de género.

