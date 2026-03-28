Publicidad

Home

Economía
Finanzas Personales

¿De cuánto es el monto máximo de dinero que se puede enviar por llaves en Bre-B?

Bre-B, el sistema de pagos inmediatos en Colombia, permite enviar dinero usando llaves, pero tiene un monto máximo por transacción definido por el Banco de la República. Además, cada banco o billetera digital puede aplicar topes más bajos.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Economía
28 de marzo de 2026 - 02:00 p. m.
Imagen de referencia.
Imagen de referencia.
Foto: Banco de la República
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Bre-B, el sistema de pagos inmediatos en Colombia, permite transferir dinero usando “llaves” (como el número de celular, el correo o un identificador elegido por el usuario) sin necesidad de compartir el número de cuenta.

Sin embargo, el Banco de la República aclaró que estas transferencias tienen un monto máximo por transacción dentro del sistema, y que, adicionalmente, cada entidad financiera puede definir límites propios que sean inferiores a ese tope.

Puede ver también: ¿Cómo funciona Bre-B? Beneficios y paso a paso para enviar y recibir dinero

El monto máximo por transacción

De acuerdo con el Banco de la República, el valor máximo por transacción en Bre-B es de 1.000 UVB del año en curso. Para 2026, ese tope equivale a COP 12.110.000 por transferencia.

El Banco también aclara que, aunque exista ese máximo dentro del sistema, cada entidad bancaria puede fijar montos inferiores, limitar el número de transacciones diarias u otros criterios “por motivos de seguridad”.

Esto significa que el usuario puede ver un límite distinto según el banco o billetera desde donde haga la transferencia, incluso si la operación se hace por llaves dentro de Bre-B.

¿Y si necesito enviar más?

Si una transferencia no pasa por monto, lo primero es revisar el límite que tiene su banco o billetera para Bre-B. Si necesita mover un valor superior, puede dividir el envío en varias transacciones o usar otro canal disponible en su entidad bancaria, como las billeteras digitales o la transferencia directa entre cuentas.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.

Por Redacción Economía

Conoce más

Temas recomendados:

bre-b

Transferencia

Finanzas personales

billeteras digitales

Economía colombiana

 

UJUD(9371)Hace 17 minutos
Graciaa por informar a cuánto equivale en $ , o en COP ,como le gusta a este diario....
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.