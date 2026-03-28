¿De cuánto es el monto máximo de dinero que se puede enviar por llaves en Bre-B?

Imagen de referencia. Foto: Banco de la República

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Bre-B, el sistema de pagos inmediatos en Colombia, permite transferir dinero usando “llaves” (como el número de celular, el correo o un identificador elegido por el usuario) sin necesidad de compartir el número de cuenta.

Sin embargo, el Banco de la República aclaró que estas transferencias tienen un monto máximo por transacción dentro del sistema, y que, adicionalmente, cada entidad financiera puede definir límites propios que sean inferiores a ese tope.

Puede ver también: ¿Cómo funciona Bre-B? Beneficios y paso a paso para enviar y recibir dinero

El monto máximo por transacción

De acuerdo con el Banco de la República, el valor máximo por transacción en Bre-B es de 1.000 UVB del año en curso. Para 2026, ese tope equivale a COP 12.110.000 por transferencia.

El Banco también aclara que, aunque exista ese máximo dentro del sistema, cada entidad bancaria puede fijar montos inferiores, limitar el número de transacciones diarias u otros criterios “por motivos de seguridad”.

Esto significa que el usuario puede ver un límite distinto según el banco o billetera desde donde haga la transferencia, incluso si la operación se hace por llaves dentro de Bre-B.

¿Y si necesito enviar más?

Si una transferencia no pasa por monto, lo primero es revisar el límite que tiene su banco o billetera para Bre-B. Si necesita mover un valor superior, puede dividir el envío en varias transacciones o usar otro canal disponible en su entidad bancaria, como las billeteras digitales o la transferencia directa entre cuentas.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.