¿Cuánto puede cobrar un contador por hacer la declaración de renta?

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Cerca de siete millones de personas naturales deben presentar su declaración de renta ante la DIAN este año, según el calendario que corre hasta el 26 de octubre. No todos, sin embargo, se sientan a diligenciarla por su cuenta: muchos prefieren dejar ese trabajo en manos de un contador, ya sea porque su caso tiene varias fuentes de ingreso, porque no quieren arriesgarse a un error, o simplemente porque no tienen el tiempo para hacerlo.

Si ese es su caso, sepa cuánto le puede cobrar un contador.

¿Cuánto cuesta ese servicio?

En Colombia no hay una tarifa fija. El artículo 416 de la Ley 43 de 1990 establece que el contador fija sus honorarios de común acuerdo con el cliente, según su capacidad técnica y la complejidad de cada caso.

Eso deja el precio a merced de la oferta y la demanda, y explica por qué dos personas pueden pagar sumas muy distintas por, en apariencia, el mismo trámite.

Según la complejidad del caso

Según varios contadores públicos consultados para este artículo, en los casos más sencillos, con ingresos básicos y pocas deducciones, los honorarios suelen ubicarse entre COP 200.000 y COP 500.000.

Cuando se trata de declaraciones básicas de personas naturales con una sola fuente de ingresos y pocos movimientos bancarios, el rango baja un poco más: entre COP 150.000 y COP 350.000.

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El precio sube cuando el caso se complica. Profesionales independientes, comerciantes o personas con varias fuentes de ingresos, inmuebles o inversiones suelen pagar entre COP 400.000 y COP 1.200.000.

Y en el escalón más alto están quienes tienen patrimonios grandes, activos en el exterior o esquemas de planeación tributaria, con honorarios que van de COP 1.500.000 a COP 3.500.000.

Hay, además, un puñado de casos que se salen de estos rangos: cuando el trabajo involucra auditorías fiscales o algún tipo de implicación legal, el cobro puede superar los COP 2.000.000.

El número de fuentes de ingreso y la necesidad de valorar inversiones, inmuebles o bienes en el exterior también influyen, porque cada uno de esos elementos exige revisar soportes adicionales y, en algunos casos, hacer cálculos más específicos.

Otros factores a tener en cuenta

El valor final también depende de, por ejemplo, qué tan organizado llega el contribuyente con sus documentos (con los certificados y soportes en orden), pues le ahorra tiempo al contador. Lo contrario también aplica cuando hay que aclarar información faltante o se tiene la urgencia de presentar la declaración en las fechas límites permitidas, pues el trabajo se extiende y el cobro tiende a subir.

A esto se suma la trayectoria del contador: profesionales con más experiencia o especializados en casos complejos suelen cobrar por encima del promedio del rango.

Como no existe una tarifa fija, comparar más de una cotización es la recomendación más práctica, sobre todo si el caso tiene inversiones, propiedades o ingresos del exterior de por medio.

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