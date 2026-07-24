Declaración de renta para personas naturales: guía básica para no meter la pata

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Agosto llega con una obligación en la que muchos colombianos prefieren no pensar hasta que ya no hay más remedio: la declaración de renta. Este es un proceso que puede ser complejo y tedioso para muchos y que en el camino arroja una mezcla de términos desconocidos, escritos en un español que pareciera inventado, y la posibilidad de cometer errores que después pueden salir caros ante la DIAN.

Esta semana en Echemos Cuentas, Brandon Espinel, profesor de la Universidad del Rosario y asesor en Esguerra JHR, explicó qué es la declaración de renta, quiénes están obligados a presentarla, cuáles son los errores más comunes y cómo prepararse para no llevarse sorpresas.

¿Qué es exactamente una declaración de renta?

Es, en palabras de Espinel, una fotografía de la situación fiscal de una persona a 31 de diciembre del año anterior. Un documento electrónico que se diligencia en el portal MUISCA de la DIAN y en el que se reportan activos, pasivos, ingresos, gastos y, con base en todo eso, la utilidad del año. Con esa información, la DIAN determina si la persona debe pagar impuesto y cuánto.

¿Todos los colombianos tienen que declarar?

No. Este es el primer mito que derriba Espinel. Solo deben declarar quienes cumplan al menos uno de estos criterios a 31 de diciembre de 2025:

Patrimonio igual o superior a COP 224 millones aproximadamente, sin importar si tiene deudas sobre esos bienes. Si la abuela puso la casa a nombre de alguien, esa casa entra en el patrimonio de quien figure como propietario.

Ingresos iguales o superiores a COP 69,7 millones.

Compras o consumos por COP 69,7 millones, incluyendo consumos con tarjeta de crédito.

Movimientos bancarios por COP 69,7 millones. Aquí viene una advertencia importante: las transferencias entre cuentas propias también suman. Mover plata de Bancolombia a otro banco y de vuelta, por ejemplo, puede hacer que una persona supere ese tope sin haberse enriquecido.

¿El que declara siempre paga?

No necesariamente. Este es el segundo mito. Declarar es reportar. Pagar depende de si la utilidad real del año supera ciertos umbrales. Quien no los supera simplemente presenta el informe y no desembolsa nada. Las tarifas del impuesto, cuando aplican, van desde 19 % y pueden llegar hasta 37 %, de forma progresiva.

¿Qué pasa si no declaro estando obligado a hacerlo?

Espinel es claro: es grave. La DIAN cruza información de terceros con lo que cada persona reporta. Si detecta que alguien debía declarar y no lo hizo, puede iniciar un proceso de investigación que termina en sanciones, cobro del impuesto y de intereses de mora. Lo más sensato, si se pasó el plazo, es ponerse al día cuanto antes: entre más tarde, más costoso.

Un dato útil: haber declarado un año no obliga a declarar todos los años siguientes. La situación fiscal se evalúa año a año.

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¿Cuándo le toca a cada uno?

Los vencimientos arrancan en agosto y se extienden hasta octubre, según los dos últimos dígitos de la cédula. Espinel lo explica con una analogía que no suena para nada técnica: funciona como el horóscopo tributario. Así como el signo zodiacal depende de la fecha de nacimiento, la fecha de declaración depende de los últimos dos dígitos de la cédula. El calendario lo publica la DIAN en su página web con una infografía clara.

Vea aquí la transmisión completa.

¿Qué es Echemos Cuentas?

Echemos Cuentas es el formato de finanzas personales de El Espectador. Cada semana, hay una transmisión en vivo con invitados para hablar sobre los temas que afectan su bolsillo.

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