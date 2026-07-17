Dólar barato en Colombia: oportunidades de inversión, riesgos y errores que debe evitar

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El precio del dólar en Colombia lleva varias semanas bajando y marcando, casi que constantemente, una nueva marca hacia abajo. De hecho, para este punto, la divisa registra niveles que no se veían desde mediados de 2019, o sea, antes de que la pandemia hiciera desastres con las economías y las sociedades en todo el planeta.

Lo que pasa con el dólar afecta a todo el mundo, de una forma u otra, lo sepa la persona o no. Y si bien puede que haya estado pendiente de esta ruta de bajada, o no, el nivel del dólar abre una pregunta interesante: ¿qué se puede hacer en este escenario?

Esta semana en Echemos Cuentas, Gregorio Gandini, experto en finanzas y director de Gandini Análisis, explicó por qué el dólar está donde está, hacia dónde podría moverse y qué oportunidades, y riesgos, crea este momento para las finanzas personales.

¿Por qué está tan barato el dólar en Colombia?

Gandini explica que la tasa de cambio siempre responde a dos tipos de fuerzas: las globales y las locales. En el caso colombiano, los factores locales están primando sobre los globales en este momento — algo que, advierte, no necesariamente se va a mantener en el tiempo.

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Entre los factores locales está el llamado “carry trade”: inversionistas internacionales que se endeudan barato en el exterior y traen ese dinero a Colombia para aprovechar las tasas de interés altas que ha fijado el Banco de la República. A eso se suma el llamado “trade electoral”: fondos e inversionistas que anticipan un cambio de gobierno favorable al mercado y se posicionan en activos colombianos antes del 7 de agosto.

En paralelo, el dólar global debería estar más fuerte (el conflicto en Irán y las tensiones geopolíticas típicamente fortalecen el dólar), pero Colombia, junto con México y Brasil, está desacoplada de esa tendencia por sus propios factores internos.

¿Hacia dónde podría moverse el precio el dólar?

Sin tener una bolita de cristal, Gandini ofrece una lectura honesta: la mayoría de análisis de bancos locales e internacionales apuntan a un rango de entre COP 3.400 y COP 3.600 como nivel más probable en el mediano plazo. Un dólar por debajo de COP 3.000 antes de septiembre lo ve difícil, pues requeriría que se alinearan demasiadas variables al mismo tiempo.

¿Qué oportunidades concretas crea el dólar barato?

Para el colombiano de a pie, las oportunidades más directas son dos. La primera: si tiene un viaje planeado en los próximos meses, este es un buen momento para ir comprando los dólares del viaje gradualmente. La segunda: si tiene excedentes y quiere exponerse a activos en dólares, estos niveles pueden ser un punto de entrada interesante.

Gandini es enfático en recomendar compras graduales en lugar de ir todo de una sola vez. El mercado cambiario es volátil y apostarle a un único momento raramente funciona. Ir comprando a poquitos cuando el dólar toca niveles bajos permite promediar la tasa y reducir el riesgo.

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Los errores más comunes a la hora de invertir en dólares

Gandini identifica tres trampas en las que suele caer la gente cuando se entusiasma con el dólar barato:

No entender el nivel de riesgo que se está asumiendo. Las divisas son el activo más volátil dentro de los activos tradicionales — más que las acciones y los bonos. Ver la cuenta en rojo es la mejor — y más dolorosa — forma de aprenderlo.

Dejarse llevar por el miedo a quedarse por fuera. El impulso de comprar porque todos están comprando es uno de los errores más costosos en cualquier inversión.

Invertir con plata que no es excedente. Lo del arriendo, la pensión del colegio y los gastos fijos no son para esto: nunca.

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