Día de la familia en Colombia: ¿cómo puede pedir los días libres?

La Ley fue aprobada por el Congreso de la República el 26 de julio de 2017 y de no ser aplicada, el empleador puede ser sancionado por el Ministerio de Trabajo. Foto: Pexels

En Colombia y en varios países del mundo se celebra el Día Internacional de la Familia cada 15 de mayo, con el fin de “crear conciencia sobre el papel fundamental de las familias en la educación de los hijos desde la primera infancia, y las oportunidades de aprendizaje permanente que existen para los niños y las niñas y los jóvenes”, según explica Naciones Unidas.

Quizá le pueda interesar: El petróleo cae incapaz de resistir el aumento del dólar

Por tal motivo, en nuestro país existe una ley que le permite a los trabajadores tener dos jornadas libres al año para compartir con su familia, sin que su remuneración se vea afectada. Se trata de la Ley 1857 de 2017, que también indica que la empresa debe suministrar un espacio, o gestionarlo ante la caja de compensación familiar, para que el empleado celebre ese día.

La Ley fue aprobada por el Congreso de la República el 26 de julio de 2017 y hasta la fecha sigue vigente. Según indica la normativa, el día de la familia debe ser asignado en un día laboral hábil (por semestre) dentro de la jornada habitual del trabajador y el empleador no puede solicitar prueba de que la persona sí hizo uso de este día con fines familiares.

Así mismo, la ley no establece ningún mínimo de tiempo laborado. Por lo que cualquier empleado puede acceder a este derecho sin importar cuanto lleve en la empresa. Esta jornada libre no se trata de un compensatorio, licencia no remunerada o vacaciones, sino de un derecho que tienen todos los trabajadores, sin excepción.

También le puede interesar: El emprendimiento que ayuda a transformar su negocio en empresa

Los empleadores que no cumplan con la obligación de otorgar una jornada laboral semestral para la integración familiar a sus trabajadores pueden ser sancionados por el Ministerio de Trabajo en sus actividades de inspección, vigilancia y control del cumplimiento de la normas laborales.

¿Cómo puede pedir los días libres?

El Día de la Familia puede solicitarse cada semestre por mutuo acuerdo con el jefe directo o puede ser asignado por la empresa mediante la oficina de recursos humanos para que quede el registro de que se hizo el cumplimiento de esta obligación laboral.

Lea también: Colombiana Rappi compra la empresa de reparto brasileña Box Delivery