DIAN remata propiedades con avalúo desde $46 millones: así puede acceder

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) realiza varios remates de bienes en los que puede participar cualquier persona natural o jurídica.

Se trata de una audiencia para la venta forzada de bienes, que se realiza a través de una herramienta tecnológica dentro del proceso administrativo de cobro de la entidad. Se da una vez quede en firme el avalúo del bien, en concordancia con las disposiciones legales.

El catálogo de bienes que tiene la DIAN y hacen parte de remates es amplio y se encuentran propiedades en varios lugares del país. La próxima audiencia se realizará el 15 de septiembre. Estos son algunos ejemplos de lo que se va a rematar:

Dos garajes en Bogotá con avalúo de $46.170.000 cada uno. Valor base oferta: $32.319.000

Bien inmueble en Ibagué, Tolima con avalúo de $46.065.000. Valor base oferta: $32.245.000

Garajes en Bogotá con avalúo de $74.449.500. Valor base oferta: $52.114.650

Casa de tres pisos de 72 metros cuadrados en Puerto Boyacá, Boyacá, con avalúo de $329.278.500. Valor base oferta: $230.494.950

Inmueble de dos plantas con un área privada cubierta de 397,50 m², área libre de 33.05 m², área privada total de 430,55 m² en Bogotá; con un avalúo de $2.642.023.500. Valor base oferta: $1.849.416.450



¿Cómo acceder a los remates virtuales?

Los postores, previamente, deben registrar su postura en la herramienta, teniendo en cuenta los requisitos de Ley. Llegado el día y la hora, la herramienta tecnológica habilitará la audiencia virtual permitiendo a los postores participar en línea en el orden asignado por el funcionario encargado. El funcionario informa el número de sobres recibidos con anterioridad, junto con la fecha y hora de su recepción. Transcurrida una hora, el funcionario abrirá los sobres, dará a conocer las posturas que reúnan los requisitos legales y registrará tanto el valor del depósito judicial como el de la oferta. La herramienta tecnológica realizará la validación automática de los requisitos para hacer postura y la oferta, con el fin de que se realice la adjudicación de los bienes objeto de remate al mejor postor. Se desactivará aquellos postores cuyas ofertas no cumplieron con los requisitos para participar en el remate virtual. Cuando en la validación del valor de las ofertas se presente empate, se invitará a los postores empatados a que incrementen su oferta. La herramienta tecnológica permitirá la participación en línea de los postores habilitados que requieran alegar las irregularidades que puedan afectar la validez del remate, hasta antes de la adjudicación del bien, solicitudes que se decidirán en la misma audiencia. Adjudicado el bien, el encargado de realizar la audiencia ordena la devolución de las sumas depositadas a quienes no fueron favorecidos e impedirá que las sumas depositadas por el rematante sean objeto de devolución. Cuando por cualquier causa no se lleve a cabo el remate, se ordenará en forma inmediata la devolución de las sumas depositadas por todos los postores.

