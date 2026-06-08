Petróleo, inflación en EE. UU. y elecciones: los factores que moverán el dólar esta semana

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El dólar cerró el pasado viernes en COP 3.590,75, un aumento de COP 28,45 frente a la jornada anterior. Pese a este repunte, durante la última semana el peso colombiano se apreció 2,68 % frente al dólar.

Este lunes no hay negociación de dólares en Colombia por el festivo de Corpus Christi. Aunque la divisa continúa moviéndose en los mercados internacionales, esas variaciones no se reflejan de manera inmediata en la tasa oficial colombiana.

La Tasa Representativa del Mercado para este martes es de COP 3.558,09. En casas de cambio, la compra de dólares está, en promedio, en COP 3.603 y la venta, en COP 3.720.

En lo corrido del año (enero-junio), la tasa de cambio ha caído 5,01 % y en los últimos 12 meses, ha bajado 12,74 %.

El último análisis de Investigaciones Económicas de Banco de Bogotá señala que después de la fuerte valorización del dólar a nivel global por el informe de empleo de mayo —que llevó a un ajuste al alza de las expectativas sobre las tasas de interés de la Reserva Federal (Fed)— esta semana el dato de inflación de Estados Unidos será determinante para el comportamiento de la divisa.

Otro punto clave para el desempeño del dólar en el mercado internacional será la evolución del conflicto en Medio Oriente y su impacto en los precios del petróleo. Este lunes, el Brent (referencia para Colombia) subió 1,25 %, hasta USD 94,25 por barril.

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A nivel local, dice el informe, la dinámica del peso se verá influenciada “por el posicionamiento de los inversionistas de cara a la segunda vuelta de las elecciones a la presidencia en el país”. Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se medirán en las urnas el próximo domingo 21 de junio.

Para Investigaciones Económicas de Bancolombia, en los próximos meses incidirán en la volatilidad del dólar en Colombia la incertidumbre global, las preocupaciones en materia fiscal local, las elecciones y las emisiones de deuda del Gobierno.

¿Cuáles son las proyecciones para el dólar?

No es posible predecir el comportamiento del dólar, pues depende de múltiples factores. Esto es lo que dicen las proyecciones:

▶️ La última Encuesta Mensual de Expectativas de analistas económicos (mayo), que realiza el Banco de la República, indica que el dólar cerraría el año en COP 3.750.

▶️ En la última Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo (mayo), los analistas estimaron que el dólar cerrará el año en COP 3.800.

▶️ Investigaciones Económicas de Bancolombia estima que el dólar se ubicará en niveles cercanos a COP 3.660 durante lo que resta del segundo trimestre del año.

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