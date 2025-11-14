Dólar en mínimos de tres años: ¿por qué la tasa de cambio está tan baja?

En el último año, la TRM ha caído cerca de COP 760 (alrededor de 17 %) y frente al mismo día de hace un mes el descenso ronda los COP 200. Foto: Bloomberg - Andrew Harrer

El dólar en Colombia completó una racha que lo llevó a su nivel más bajo en más de tres años.

La tasa representativa del mercado (TRM) llegó este viernes a los COP 3.719,60, un valor que no se veía desde 2022 y que llega después de que, en la jornada del jueves, la divisa incluso se negociara por debajo de los $3.700 en el mercado.

En el último año, la TRM ha caído cerca de COP 760 (alrededor de 17 %) y frente al mismo día de hace un mes el descenso ronda los COP 200, dejando al peso en su punto más fuerte desde junio de 2022. El contraste es más fuerte si se recuerda que, en noviembre de 2022, el dólar superó los $5.000.

No obstante, el Banco de la República advierte que buena parte de esta reciente apreciación del peso colombiano descansa en factores volátiles.

Con la tasa de cambio rondando mínimos de tres años, el mercado se pregunta hasta dónde puede seguir bajando y qué hay realmente detrás de este peso tan fuerte.

Un dólar menos fuerte en el mundo

Una parte de lo que está pasando con el dólar se está definiendo por fuera de Colombia.

Según Laura Clavijo, directora de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado de Bancolombia, la caída de la divisa se apoya primero en la debilidad del dólar a nivel global, en un contexto de enfriamiento de la economía de Estados Unidos, señales de problemas en su mercado laboral y riesgos al alza de la inflación asociados a la política arancelaria.

A esto se suma el giro reciente de la Reserva Federal, que ha reducido su tasa de interés (lleva dos bajas consecutivas) y le ha restado atractivo al “dólar fuerte” de los últimos años.

En la misma dirección, Henry Amorocho, docente de Hacienda y Presupuesto Público de la Universidad del Rosario, señala que el dólar ha venido perdiendo valor como activo refugio. A su juicio, el alto déficit fiscal de Estados Unidos y de varias economías europeas ha restado atractivo a su deuda, justo cuando otros activos financieros, como el oro, el bitcoin y el índice S&P 500, han ganado terreno.

Bajo esa combinación, la moneda estadounidense luce menos demandada por los inversionistas globales y eso también se refleja en un peso colombiano más fuerte.

Remesas, turismo y café: más dólares entrando al país

A los factores externos se suman flujos que llegan directamente a Colombia.

Y es que analistas atribuyen parte del comportamiento reciente de la tasa de cambio a la ingente entrada de remesas, a las exportaciones (principalmente de café) y -de nuevo- a un entorno de menores tasas de interés en Estados Unidos, que ha llevado a varios inversionistas a refugiarse en mercados emergentes.

Amorocho coincide en que las remesas, el turismo y la cosecha cafetera han aportado una fuente importante de dólares en los últimos meses.

Por su parte, Laura Clavijo, de Bancolombia, complementa que se está viviendo un “superciclo” de mercados emergentes, con flujos de capital que han favorecido a economías como la colombiana, en un contexto en el que las tasas de interés locales siguen siendo relativamente altas frente al resto del mundo.

Todo esto ha hecho que, además del dólar global más débil, haya más divisas circulando dentro del país, reforzando la apreciación del peso.

Las operaciones de deuda del Minhacienda

Dentro del crisol de factores que incide en la cotización del dólar, también pesa la estrategia de deuda del Gobierno.

En los últimos meses, el Ministerio de Hacienda ha realizado varias operaciones de manejo de deuda interna, como canjes de TES para alargar plazos de vencimiento, y ha puesto en marcha una estrategia más compleja en moneda extranjera, que combina préstamos en francos suizos, recompras de bonos globales en dólares y operaciones swap.

La directora de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado de Bancolombia le dijo a El Espectador que estas operaciones “han influido en el comportamiento del peso colombiano, amplificando los efectos que ha tenido la debilidad del dólar a nivel global sobre nuestra moneda en lo corrido del año”.

La economista explica que, desde septiembre, el Gobierno habría monetizado alrededor de US 3.400 millones en el mercado cambiario y que, según información divulgada por medios especializados, el potencial total de monetizaciones rondaría los US 5.000 millones. Ese volumen equivale a varias veces el promedio diario de negociación de divisas en Colombia y, al venderse en el mercado, presiona a la baja la tasa de cambio.

A su turno, Henry Amorocho coincide en que estas jugadas han sido un ingrediente clave de la revaluación. Asegura que lo que está ocurriendo con la deuda “indiscutiblemente ha ayudado” a llevar el dólar por debajo de los COP 4.000, al convertirse en una fuente adicional de divisas, aunque insiste en que no es el único factor y que el resultado está coadyuvado por remesas, turismo, café y el debilitamiento global del dólar.

Lo que ve el Banco de la República

En sus últimas minutas (los resúmenes de lo que habla y decide la Junta Directiva en cada reunión), el Banco de la República reconoce que la apreciación del peso ha ayudado a contener las presiones inflacionarias externas, al abaratar los productos que el país importa.

Sin embargo, la Junta Directiva advierte que la tasa de cambio es una variable volátil y que “el comportamiento futuro de la tasa de cambio es bastante incierto”, por lo que considera “muy riesgoso” confiar en que la apreciación de la moneda sea un mecanismo suficiente y estable para llevar la inflación a la meta del 3 %.

El Banco central subraya, precisamente, que buena parte de la revaluación reciente ha estado asociada a flujos de capital de portafolio dirigidos al Gobierno, derivados de las operaciones de deuda y de la entrada de recursos externos, y no a un aumento de la inversión extranjera directa, que muestra signos de debilidad.

Por eso el Emisor insiste en que, más allá del alivio en la tasa de cambio, sigue siendo necesario avanzar en la consolidación de las finanzas públicas y mantener una política monetaria prudente.

Proyecciones del precio del dólar

Las proyecciones de mercado apuntan a que los niveles actuales son inusualmente bajos y que, en el escenario base, el dólar tendería a regresar cerca de los $4.000 hacia final de año.

🔴 Según la Encuesta de Expectativas del Banco de la República, los analistas consultados esperan una TRM alrededor de los $4.000 al cierre de 2025 y una tasa en la franja de $4.000–$4.100 para 2026 y 2027.

🔴 En la misma línea, el Banco de Bogotá proyecta una TRM promedio de $3.917 para noviembre y de $4.100 para diciembre de 2025.

🔴 La Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo también recoge ese ajuste: para diciembre de 2025, los analistas prevén una tasa de cambio de $4.000, una cifra algo menor que el pronóstico del mes anterior ($4.030).

