Dólar hoy en Colombia: así cotiza la divisa este martes 25 de noviembre

A una semana de terminar la semana, el dólar se mantiene cabizbajo. Hoy abrió en COP 3.785, una caída de 5 pesos frente a la apertura de ayer y de 15 pesos si se compara con el cierre.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) para este 25 de noviembre se ubica en COP 3,804,09, fijada por la Superintendencia Financiera. La TRM actual disminuyó 13,74 % (COP 605) frente al 24 de noviembre de 2024 y se redujo 13,57 % (COP 23) en comparación con hace un mes.

Datos clave en EE. UU. para esta semana

Este martes se publicarán las cifras de ventas minoristas de septiembre y el índice de precios de la producción (IPP) del mismo mes, reportes que no se divulgaron en su momento debido al cierre del gobierno federal a comienzos de octubre.

Para mañana miércoles está prevista la publicación, por parte de la Reserva Federal, del último “Libro Beige” del 2025, documento que ofrece una lectura regional sobre cómo la economía estadounidense encara el cierre de 2025.

El jueves Wall Street no operará por la festividad de Acción de Gracias y el viernes la Bolsa de Nueva York funcionará solo media jornada.

El dólar al cierre de 2025

El grueso de las expectativas de bancos y centros de pensamiento estima un dólar algo más alto que el actual, pero lejos de los picos de 2022.

Las encuestas de Fedesarrollo indican que la tasa de cambio se moverá entre COP 3.773 y COP 3.855, con una mediana en COP 3.800 (exactamente donde estamos).

A su turno, el Banco de la República estima una TRM en torno a COP 4.000 al cierre de 2025. Por su parte, el Banco de Bogotá proyecta COP 3.917 en noviembre y COP 4.100 en diciembre de 2025.

