Así afectaría la economía de islas del Caribe la tensión entre Estados Unidos y Venezuela

Turismo en Jamaica. Foto: Cortesía de la Oficina de Turismo de Jamaica.

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La creciente amenaza militar de Estados Unidos hacia Venezuela está generando inquietud entre las islas del Caribe que depende del turismo para sostener sus economías vulnerables.

Cualquier hostilidad podría ahuyentar a los visitantes que buscan sol justo cuando comienza la temporada alta turística. En lugares como Aruba, Santa Lucía y Antigua y Barbuda, los empleos relacionados con el turismo representan más del 75 % del empleo.

“Siempre defendemos que el Caribe es una zona de paz y queremos asegurarnos de que sigamos siéndolo”, declaró el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, a Bloomberg el viernes, al margen de la reunión del G20 en Sudáfrica. Y añadió que “cualquier acción que desafíe o cambie esa visión tendría o podría tener un impacto devastador en el turismo”.

Estados Unidos lleva meses aumentando sus fuerzas en el Caribe para presionar al líder venezolano Nicolás Maduro como parte de una campaña antidroga más amplia. Desde septiembre, ha destruido más de 20 embarcaciones sospechosas de traficar con drogas en el Caribe y el Pacífico oriental.

Las tensiones se intensificaron el lunes, cuando entró en vigor la designación formal por parte de la administración Trump del Cartel de los Soles de Venezuela como organización terrorista extranjera. En un comunicado, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yvan Gil, calificó la medida de “ridícula falsedad” destinada a justificar una intervención ilegal.

El general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto de EE. UU., se reunirá el lunes con miembros del ejército en Puerto Rico, lo que aumenta las especulaciones de que es inminente algún tipo de acción contra Venezuela.

“Un indicio de confrontación armada en nuestras aguas repercute instantáneamente en las reservas hoteleras, las aerolíneas, la inversión extranjera y el sustento de cientos de millas de familias”, escribió el primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, en una carta dirigida al presidente estadounidense Donald Trump la semana pasada, instándole a proseguir el diálogo con Caracas, según informó la emisora ​​de radio local Nice FM.

Los ingresos por turismo son especialmente críticos para Jamaica, donde el huracán Melissa provocó el mes pasado decenas de muertos, destruyó más de 150.000 viviendas y provocó daños por valor de unos US$8.800 millones, lo que representa el 40 % del PIB del país, según Holness.

“El huracán Melissa solo puede describirse como una bomba atómica de viento y lluvia que dejó un rastro de destrucción”, afirmó.

La tormenta provocó graves daños en la emblemática ciudad turística de Montego Bay. Sin embargo, Holness afirmó que la capital, Kingston, y el este de Jamaica permanecieron prácticamente intactos. “Por lo tanto, la estrategia consiste en mantener la economía en marcha en la medida de lo posible y utilizar la otra mitad del país para impulsar y apoyar la recuperación de la mitad que ha resultado dañada”, afirmó.

El Caribe en su conjunto ha instalado en EE. UU. a mostrar moderación. El mes pasado, todos los países de la Comunidad del Caribe, excepto Trinidad y Tobago, firmaron una declaración en la que calificaban a la región de “zona de paz” y afirmaban que los problemas de la región debían resolverse mediante “la cooperación internacional y dentro del marco del derecho internacional”.

Trinidad, situada a pocos kilómetros de la costa de Venezuela, es más conocida por su industria petroquímica dependiente del gas que por el turismo. El país ha obtenido recientemente una licencia del Tesoro de EE. UU. que mantiene viva la propuesta de importar el gas que tanto necesita de su vecino, rico en reservas.

Aunque Holness, de Jamaica, ha afirmado que apoya los esfuerzos para combatir el crimen y las drogas en la región, se requiere cautela.

“Todo lo que se haga debe hacerse teniendo en cuenta la economía de la región, la seguridad y el respeto a la soberanía de los pueblos”, afirmó.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.