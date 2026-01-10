¿Quiénes podrán recibir el subsidio familiar en 2026?

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El subsidio familiar, también conocido como cuota monetaria, continúa vigente en 2026 para los trabajadores afiliados a cajas de compensación familiar en Colombia.

Se trata de un apoyo económico mensual que se entrega por cada persona a cargo, pero no tiene un valor único a nivel nacional, ya que cambia según la región y la caja a la que esté afiliado el trabajador.

Qué es el subsidio familiar y cómo se paga

El subsidio familiar es una prestación social que se otorga a los trabajadores formales afiliados a una caja de compensación. Puede entregarse de tres formas:

Cuota monetaria en dinero (la modalidad más conocida)

En especie, como mercados, bonos o apoyos escolares.

En servicios, como programas de recreación, educación o bienestar.

La cuota monetaria no constituye salario, no se suma para liquidar prestaciones sociales y se paga de manera mensual por cada beneficiario reconocido.

Cuándo se conoce el valor definitivo del subsidio familiar

La Superintendencia del Subsidio Familiar fija cada año los valores de la cuota monetaria que deben pagar las cajas de compensación. Ese ajuste suele hacerse a comienzos de año, como ocurrió en 2025, cuando la entidad publicó la resolución correspondiente el 30 de enero.

Para 2026, los valores oficiales aún no han sido publicados. Sin embargo, con base en el comportamiento histórico del subsidio y en el aumento del salario mínimo para 2026, las proyecciones indican que la cuota monetaria podría ubicarse, según la región y la caja, en un rango aproximado de COP 53.000 a COP 86.000 mensuales por cada beneficiario.

El monto definitivo, así como su distribución por departamento y por caja de compensación, solo quedará confirmado cuando la Superintendencia emita la resolución oficial, lo que usualmente ocurre entre enero y febrero de cada año.

Quiénes pueden recibir el subsidio familiar

Para acceder al subsidio familiar en 2026, el trabajador debe cumplir, en términos generales, con estos requisitos:

Estar afiliado a una Caja de Compensación Familiar.

Tener ingresos individuales de hasta cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes (4 SMLMV).

Que la suma de ingresos del trabajador y su cónyuge o compañero permanente no supere los seis salarios mínimos (6 SMLMV).

Haber trabajado al menos 96 horas en el mes.

Tener personas a cargo reconocidas por la ley.

Quiénes se consideran personas a cargo

El subsidio se paga por cada beneficiario que cumpla las condiciones legales, entre ellos: hijos menores de edad, o hasta los 18 años si estudian, hijos con discapacidad, sin límite de edad, si dependen económicamente del trabajador, padres mayores que no reciban pensión y dependan del afiliado, y hermanos huérfanos, en condiciones similares.

Cada beneficiario debe estar debidamente registrado y soportado ante la caja de compensación.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.