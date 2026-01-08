Costo de producir cayó -2,63 % al cierre de 2025 por la minería: ¿qué implica para este año?

Una caída sostenida en el IPP suele abrir espacio para una inflación más controlada. Esto, por supuesto, depende de más factores Foto: EFE - Gustavo Amador

Diciembre dejó una señal clara en la estructura productiva del país. El Índice de Precios del Productor (IPP) registró una variación anual de -2,63 % frente a diciembre de 2024, según el más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Esta cifra resume cómo se movieron los precios que reciben quienes producen bienes, desde el campo y la industria hasta la minería.

Es decir, una especie de radiografía del costo de producir, pues toma en cuenta los precios en el origen, antes de que los productos lleguen a los supermercados, estaciones de servicio o vitrinas. Y, en ese sentido, suele anticipar tensiones o alivios que más adelante pueden reflejarse en la economía cotidiana.

Pero ¿qué redujo la variación? De nuevo, la minería. El comportamiento del índice estuvo dominado por la explotación de minas y canteras, sector que registró una caída anual de -19,91 %, muy por debajo del promedio nacional.

En contraste, agricultura, ganadería y pesca presentaron una variación de -1,69 %, mientras que industrias manufactureras avanzó con 1,03 %.

Productos que empujaron la caída

En los últimos doce meses, tres subclases concentraron el mayor impacto negativo sobre el índice:

☀️Aceites de petróleo crudos : -26,81 %

🍎 Frutas de pepita y de hueso (como manzana o durazno): -11,56 %

⬛ Hulla sin aglomerar (carbón): -10,74 %

Estos productos restaron 3,69 puntos porcentuales a la variación del IPP nacional, reflejando el ajuste de precios en materias primas clave para exportación y generación de ingresos.

Del lado opuesto, algunos bienes mostraron incrementos significativos:

🪙 Oro en bruto o semilabrado: +32,82 %

🏭 Gas natural : +32,50 %

🐄Carne de ganado bovino: +9,06 %

Su aporte conjunto fue de 1,51 puntos porcentuales, insuficiente para revertir la tendencia general, pero revelador de los focos de valorización dentro de la producción nacional.

Producción local y bienes importados

Al observar el destino de los bienes, el panorama se vuelve más preciso. Los bienes finales producidos y consumidos registraron un aumento de 1,69 %, mientras que los bienes finales de la oferta interna (es decir, lo que se produce aquí para abastecer el mercado nacional) subieron 0,41 %.

En cambio, los bienes finales importados (lo que se compra en el exterior para consumo interno) mostraron una reducción de -3,69 %.

Este comportamiento sugiere que buena parte del ajuste de precios provino del frente externo, con productos importados más baratos que influyeron sobre la estructura general del índice.

¿Por qué importa medir los precios al productor?

El IPP de diciembre dibuja una economía productiva atravesada por ajustes fuertes en minería, señales mixtas en la industria y presiones moderadas en el sector agropecuario.

Los efectos seguirán filtrándose en decisiones empresariales, fiscales y comerciales durante 2026.

Una caída sostenida en el IPP suele abrir espacio para que la inflación baje más adelante, pero la garantía depende de más factores, como el salario mínimo, la dinámica del consumo interno, la tasa de cambio y las decisiones de política monetaria.

