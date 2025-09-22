No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Economía
Finanzas Personales

¿En qué va la implementación de Bre-B? Fechas y ventajas del sistema de pagos

Más de 220 entidades financieras integrarán la red para enviar y recibir dinero al instante, conozca los detalles.

Redacción Economía
22 de septiembre de 2025 - 03:46 p. m.
Imagen de referencia.
Imagen de referencia.
Foto: Imagen creada con IA
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El Banco de la República está finalizando el nuevo sistema de pagos inmediatos Bre-B.

Este 23 de septiembre la plataforma dará su último paso antes de estar disponible para los usuarios, pues entra en funcionamiento el mecanismo del Banco de la República que permite la interoperabilidad plena del sistema.

Vínculos relacionados

Bre-B bajo ataque: así funcionan las estafas que aprovechan este nuevo sistema
“Tenemos que adaptarnos”: Lo que viene para Transfiya con la llegada de Bre-B
¿Por qué los bancos están sorteando premios para que inscriba sus llaves en Bre-B?

Entre el 23 de septiembre y el 5 de octubre, la entidad realizará un periodo de prueba controlado con un grupo limitado de clientes, con el fin de verificar el funcionamiento entre los cinco sistemas de pago inmediatos y las 227 entidades financieras que harán parte del ecosistema.

“A partir del 6 de octubre los pagos entre personas y comercios se podrán realizar a través del nuevo botón o zona Bre-B dispuesto por las entidades financieras en sus canales digitales”, informó el Banrep.

¿Cuáles son las ventajas de usar Bre-B?

Con Bre-B, los colombianos podrán realizar transferencias de hasta $11.500.000 en 20 segundos, desde y hacia cualquier entidad financiera, todos los días de la semana y a cualquier hora sin pagar ni un peso.

Para hacerlo solamente se necesita ingresar un código, que se conoce como llave. Se trata de un identificador único que puede ser el número de celular, la cédula, el correo electrónico o un código alfanumérico que cada persona elija.

Eso sí, deberá ser diferente para cada producto financiero, es decir, si tiene varias cuentas en distintos bancos, a una le puede asignar el número de cédula, a otra el celular y a la última, el correo.

¿Cómo usar Bre-B?

Una vez entre en operación el sistema, a partir del 6 de octubre, podrá usarlo así:

  1. Si usted quiere enviar dinero, ingrese a la aplicación de su entidad financiera y seleccione el logo de Bre-B.
  2. Seleccione la opción “Pagos y transferencias con llave” (también hay opción para QR).
  3. Pida a la persona o comercio la llave (el código). Digite la llave y el monto que desea transferir.
  4. Seleccione la opción “Confirmar”.
  5. Le aparecerá parte del nombre del receptor del pago o transferencia. Si es correcto, seleccione “Enviar”.
  6. La otra persona recibirá el dinero en un máximo 20 segundos. La entidad generará un comprobante de pago.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.

Por Redacción Economía

Conoce más

Temas recomendados:

Economia

Finanzas personales

Finanzas

Paos

Bre-B

Banco de la republica

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar