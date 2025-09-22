¿En qué va la implementación de Bre-B? Fechas y ventajas del sistema de pagos

Imagen de referencia. Foto: Imagen creada con IA

El Banco de la República está finalizando el nuevo sistema de pagos inmediatos Bre-B.

Este 23 de septiembre la plataforma dará su último paso antes de estar disponible para los usuarios, pues entra en funcionamiento el mecanismo del Banco de la República que permite la interoperabilidad plena del sistema.

Entre el 23 de septiembre y el 5 de octubre, la entidad realizará un periodo de prueba controlado con un grupo limitado de clientes, con el fin de verificar el funcionamiento entre los cinco sistemas de pago inmediatos y las 227 entidades financieras que harán parte del ecosistema.

“A partir del 6 de octubre los pagos entre personas y comercios se podrán realizar a través del nuevo botón o zona Bre-B dispuesto por las entidades financieras en sus canales digitales”, informó el Banrep.

¿Cuáles son las ventajas de usar Bre-B?

Con Bre-B, los colombianos podrán realizar transferencias de hasta $11.500.000 en 20 segundos, desde y hacia cualquier entidad financiera, todos los días de la semana y a cualquier hora sin pagar ni un peso.

Para hacerlo solamente se necesita ingresar un código, que se conoce como llave. Se trata de un identificador único que puede ser el número de celular, la cédula, el correo electrónico o un código alfanumérico que cada persona elija.

Eso sí, deberá ser diferente para cada producto financiero, es decir, si tiene varias cuentas en distintos bancos, a una le puede asignar el número de cédula, a otra el celular y a la última, el correo.

¿Cómo usar Bre-B?

Una vez entre en operación el sistema, a partir del 6 de octubre, podrá usarlo así:

Si usted quiere enviar dinero, ingrese a la aplicación de su entidad financiera y seleccione el logo de Bre-B. Seleccione la opción “Pagos y transferencias con llave” (también hay opción para QR). Pida a la persona o comercio la llave (el código). Digite la llave y el monto que desea transferir. Seleccione la opción “Confirmar”. Le aparecerá parte del nombre del receptor del pago o transferencia. Si es correcto, seleccione “Enviar”. La otra persona recibirá el dinero en un máximo 20 segundos. La entidad generará un comprobante de pago.

