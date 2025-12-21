Logo El Espectador
Estos fueron los números que más cayeron en el Baloto durante el 2025

Aunque la lotería es un juego de azar, existen algunos números que se repiten a lo largo del año. Le contamos cuáles son.

Redacción Economía
21 de diciembre de 2025 - 03:13 p. m.
Imagen de referencia.
Foto: Cortesía
Jugársela con la lotería en Colombia parece casi una tradición. Según Baloto, el 2025 “ha sido especialmente movido para los jugadores en Colombia”.

La empresa cuenta que los sorteos con mayor frecuencia fueron los lunes, miércoles y sábados. Además, aclararon que a pesar de que la lotería es un juego de azar, durante el año hubo algunos números que cayeron repetidamente.

Los 10 números que más han caído en Baloto

  • El número 25: ha caído con 58 veces.
  • El 2: 57 veces.
  • El 43: 57 veces.
  • El 21: 56 veces.
  • El 32: 56 veces.
  • El 14: 54 veces.
  • El 41: 54 veces.
  • El 5: 52 veces.
  • El 9: 52 veces.
  • El 12: 51 veces.

Las 10 superbalotas que más han caído en Baloto

  • El número 12: ha caído 29 veces.
  • El 4: 26 veces.
  • El 10: 26 veces.
  • El 13: 25 veces.
  • El 14: 25 veces
  • El 9: 24 veces.
  • El 3: 24 veces.
  • El 16: 23 veces.
  • El 11: 21 veces.
  • El 5: 21 veces.

Este año, el Baloto ha caído 5 veces, en Bogotá en dos ocasiones, Cúcuta, Floridablanca (Santander) y Montería (Córdoba), las personas ganadoras recibieron COP 94.000 millones, sostiene la empresa.

Los 10 números que más han caído en Revancha

  • El número 37: ha caído 60 veces.
  • El 33: 57 veces.
  • El 5: 56 veces.
  • El 36: 55 veces.
  • El 4: 54 veces.
  • El 40: 53 veces.
  • El 28: 52 veces.
  • El 32: 52 veces.
  • El 12: 52 veces.
  • El 16: 51 veces.

En cuanto a Revancha ha caído en dos oportunidades en Bogotá y en el Guamo, Tolima. Los ganadores se llevaron COP 28.000 millones.

