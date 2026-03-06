Estos son los alivios del Gobierno en el pago de energía para los afectadas por las lluvias

Imagen de referencia. Foto: Getty Images/iStockphoto - Peach_iStock

Los alivios en el pago de la energía es otra de las medidas con las que el Gobierno busca atender el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.

Para ello se expidió el Decreto 0214 de 2026 mediante el que se adoptan medidas extraordinarias para aliviar la carga económica de las familias afectadas por el fenómeno conocido como “Frente Frío”, que ha dejado miles de viviendas destruidas o averiadas en varias regiones del país.

La medida establece que los usuarios cuyos inmuebles resultaron afectados no deberán pagar facturas de energía por consumos posteriores a la declaratoria de emergencia, hasta que sus viviendas recuperen condiciones seguras para la prestación del servicio.

Asimismo, el decreto ordena a las empresas prestadoras diferir las deudas correspondientes al ciclo de facturación anterior a esta situación. Así los usuarios damnificados podrán pagar, sin intereses, esos valores en plazos de al menos 12 meses, con posibilidad de ampliarse hasta 36 meses en casos relacionados con reposición de equipos o acometidas dañadas.

Las decisiones buscan beneficiar a miles de familias afectadas en los departamentos en los que se declaró la emergencia, donde las lluvias e inundaciones han impactado gravemente la infraestructura eléctrica y las condiciones de vida de la población.

🔦 Otras tarifas para los afectados

La emergencia económica se decretó el 11 de febrero, a partir de entonces el cálculo de las tarifas de energía eléctrica para el mercado regulado de los usuarios damnificados podrá ser diferenciado.

Podrán considerar los mecanismos de menores precios en la bolsa de energía de los que fueron asignados, “siempre y cuando esta aplicación resulte en una reducción del costo de la electricidad con respecto al esquema actual”.

El documento establece que este régimen tarifario especial y diferencial se aplicará hasta un año después de haberse restablecido las condiciones técnicas necesarias para el suministro del servicio y los usuarios damnificados puedan hacer uso normal de los inmuebles de sus hogares.

💡 Una luz de reconstrucción

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, destacó que el objetivo del decreto es proteger a las comunidades en medio de la crisis.

“Esta es una decisión humanitaria del Gobierno del presidente Gustavo Petro para aliviar la situación de miles de familias que hoy enfrentan pérdidas materiales y dificultades económicas. Nadie debe preocuparse por pagar la energía cuando su prioridad es reconstruir su hogar y recuperar su vida”, afirmó el ministro Palma.

El jefe de la cartera energética explicó que el decreto busca garantizar la continuidad del servicio eléctrico y acelerar la recuperación de la infraestructura afectada.

Y añadió que están tomando medidas extraordinarias para que el sistema eléctrico pueda recuperarse rápidamente, pero al mismo tiempo para que las familias damnificadas tengan alivios reales en sus facturas. “La energía es un servicio esencial y el Estado debe garantizar su acceso en condiciones justas, especialmente en momentos de emergencia”, señaló Palma.

El decreto también contempla facilitar la reconstrucción de la infraestructura eléctrica afectada y priorizar recursos del sector para restablecer el servicio en las zonas impactadas por la calamidad.

Con estas acciones, el Gobierno busca proteger el acceso al servicio público de energía y apoyar la recuperación de las comunidades afectadas.

