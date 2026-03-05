Los insumos a los productores subieron en febrero: ¿en cuáles productos?

Según un estudio de Nature, para el año 2000 el 44% de la población se pudo alimentar gracias a los fertilizantes de nitrógeno. Foto: Pixabay

El Índice de Precios del Productor (IPP) es uno de los datos que ayudan a medirle el pulso a la inflación de febrero, que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) dará a conocer mañana.

La entidad reporta que la producción nacional, en febrero de 2026 presentó una variación de 1,32 % respecto a enero de 2026.

Los sectores de explotación de minas y canteras (3,78 %) y agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca (2,50 %) presentaron variaciones superiores a la media (1,32 %), mientras que el sector de industrias manufactureras (0,46 %) registró una variación inferior a la media.

Las subclases que se destacaron por su contribución positiva en el mes fueron:

Frutas de pepita y frutas de hueso (10,68 %)

Aceites de petróleo y aceites obtenidos de minerales bituminosos, crudos (6,54 %)

Oro (incluso oro platinado) en bruto, semilabrado o en polvo (5,04 %)

En contraste, las principales contribuciones negativas a la variación correspondieron a las siguientes subclases:

Café (-17,29 %)

Gasolina para automotores (-5,34 %)

Café trillado o verde (-3,59 %)

De otra parte, esta es la variación mensual de los índices del IPP de acuerdo con el origen de su producción:

¿Cómo le ha ido al IPP en el último año?

En febrero de 2026 el IPP de la producción nacional presentó una variación anual de -0,30 % comparado con febrero de 2025.

En febrero de 2026 comparado con febrero de 2025 el único sector que registró una variación inferior a la media fue explotación de minas y canteras con -14,54 %.

Los sectores de industrias manufactureras (1,70 %) y agricultura, ganadería y pesca (3,02 %) presentaron variaciones superiores a la media (-0,30 %).

