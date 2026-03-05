Los insumos a los productores subieron en febrero: ¿en cuáles productos?

Escucha este artículo
El Índice de Precios del Productor (IPP) es uno de los datos que ayudan a medirle el pulso a la inflación de febrero, que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) dará a conocer mañana.
La entidad reporta que la producción nacional, en febrero de 2026 presentó una variación de 1,32 % respecto a enero de 2026.
Los sectores de explotación de minas y canteras (3,78 %) y agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca (2,50 %) presentaron variaciones superiores a la media (1,32 %), mientras que el sector de industrias manufactureras (0,46 %) registró una variación inferior a la media.
Las subclases que se destacaron por su contribución positiva en el mes fueron:
- Frutas de pepita y frutas de hueso (10,68 %)
- Aceites de petróleo y aceites obtenidos de minerales bituminosos, crudos (6,54 %)
- Oro (incluso oro platinado) en bruto, semilabrado o en polvo (5,04 %)
En contraste, las principales contribuciones negativas a la variación correspondieron a las siguientes subclases:
- Café (-17,29 %)
- Gasolina para automotores (-5,34 %)
- Café trillado o verde (-3,59 %)
De otra parte, esta es la variación mensual de los índices del IPP de acuerdo con el origen de su producción:
¿Cómo le ha ido al IPP en el último año?
En febrero de 2026 el IPP de la producción nacional presentó una variación anual de -0,30 % comparado con febrero de 2025.
En febrero de 2026 comparado con febrero de 2025 el único sector que registró una variación inferior a la media fue explotación de minas y canteras con -14,54 %.
Los sectores de industrias manufactureras (1,70 %) y agricultura, ganadería y pesca (3,02 %) presentaron variaciones superiores a la media (-0,30 %).
