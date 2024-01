Francia busca colombianos que quieran trabajar y vacacionar: ¿de qué se trata?

Francia busca latinoamericanos que visiten y produzcan económicamente en su territorio. Foto: redes

La embajada de Francia en Colombia ha lanzado un programa que ya empezó a regir en 2024. La idea es brindar a los colombianos la oportunidad de vivir la cultura francesa y estar hasta 12 meses en ese país con la posibilidad de poder trabajar y obtener recursos que ayuden a su sostenimiento.

Programa de la embajada de Francia en Colombia

El programa se llama VVT y se presenta como una propuesta única para los viajeros, permitiendo a jóvenes colombianos poder explorar la riqueza cultural, social y económica de este país. Asimismo poder disfrutar del estilo de vida francés durante un período de hasta un año, con un enfoque esencialmente turístico. La embajada especifica que en este programa, durante la estadía, se autoriza el ejercicio de una actividad profesional de carácter accesorio, más no lucrativo.

Leer más: ¿Qué está pasando con la factura electrónica y el cierre de grandes almacenes?

Los seleccionados por la embajada para poder realizar este programa tendrán la oportunidad de adquirir la visa gratuitamente. De igual forma, se les brindará la posibilidad de realizar estudios cortos como cursos de idiomas, manualidades o actividades que no sean superiores académicamente a seis meses. Cabe resaltar que no podrán inscribirse en programas de educación superior o participar en formaciones profesionales que otorguen el estatus de estudiante durante este periodo. Asimismo, las prácticas profesionales no están contempladas en este programa.

Es importante destacar que los beneficiarios del programa VVT disfrutarán de la flexibilidad de residir y trabajar en cualquier lugar de Francia. La duración de la estancia se extiende hasta 12 meses, con la opción de viajar entre el territorio francés y colombiano un número ilimitado de veces durante ese período.

Con esta iniciativa, la embajada francesa busca fomentar el intercambio cultural, social y económico. De igual forma tiene como idea principal fortalecer los lazos que existenentre ambos países. La convocatoria está abierta, ofreciendo a los interesados la oportunidad de vivir una experiencia enriquecedora, sumergiéndose en la diversidad y la belleza que ofrece Francia.

Le puede interesar: Lo que se espera de la economía en 2024

Requisitos para el programa VVT de colombianos en Francia

La embajada francesa menciona que estos son los requisitos que deben cumplir los ciudadanos colombianos que quieran aplicar al programa. Asimismo se enfatizó en que los participantes no necesariamente deben saber francés.

- Tener como intención principal pasar unas vacaciones en Francia.

- No haber sido anteriormente beneficiario de este programa de vacaciones y trabajo.

- Ser titular de un pasaporte vigente.

- Tener entre 18 y 30 años cumplidos en la fecha de solicitud de la visa.

- Disponer de un tiquete de transporte de regreso.

- No estar acompañado de personas a cargo.

- Presentar un certificado médico que garantice su buen estado de salud.

- Exigencia de recursos económicos: 2 500 € como monto mínimo. (10′648.425 de pesos colombianos).

- Justificar estar cubiertos por un seguro que cubra todos los riesgos relacionados con enfermedad, maternidad, invalidez y hospitalización, así como su repatriación.

- No tener antecedentes judiciales.