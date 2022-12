Inflación: conozca los alimentos que más subieron de precio en noviembre

Imagen de referencia. Foto: EFE - Carlos Ortega

De acuerdo con los datos revelados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), los precios al consumidor subieron 12,53 % en la variación anual para noviembre —es decir, en la comparación con el mismo mes del año pasado. En la medición mensual —o sea, en la comparación entre octubre y noviembre— el IPC creció 0,77 %. La inflación año corrido (enero-noviembre) llegó a 11,72 %.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) es un indicador que engloba la variación de los precios de los productos y servicios que componen la canasta básica familiar en Colombia. Un dato tan alto, en palabras sencillas, implica que el dinero de los consumidores alcanza cada vez para comprar menos.

“Esta variación anual viene con un nivel muy alto, viene creciendo desde el año pasado, la tendencia no se revierte. El nivel es un valor que no veíamos desde marzo de 1999, cuando alcanzó 13,1 %. En este siglo no habíamos tenido un momento en el que vivir fuera tan caro″, dijo Piedad Urdinola, directora del DANE.

Los alimentos siguen golpeando el bolsillo de los colombianos. Los datos del DANE indican que esta es la división que más impulsa el aumento de los precios en el análisis anual, con un crecimiento de 27,08 %, y también la mensual, con un aumento de 1,50 %.

El aumento de los precios afecta más a los hogares vulnerables, especialmente cuando el motor principal son los alimentos. La inflación anual para los hogares pobres fue de 14,34 %; para los vulnerables, de 14,17 %, clase media, 12,69 % e ingresos altos, 10,97 %.

📌 El precio de los alimentos en noviembre

La lista de los alimentos que más subieron de precio en noviembre la encabeza la papa (19,52 %), los dulces y confites (5,53 %) y el café y los productos a base de café (5,13 %).

Pocos bajaron de precio. Las mayores disminuciones se reportaron en tomate de árbol (-7,85 %), las naranjas (-7,70 %) y las moras (5,64 %).

📌 Variación anual

Al analizar la variación anual, es decir, entre noviembre de 2021 y el mismo mes de 2022, los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases yuca (107,64 %), arracacha, ñame y otros tubérculos (104,09 %) y cebolla (89,63 %).

