Inflación llegó a 12,53 % para noviembre en su variación anual

Vale la pena mencionar que el IPC pasó de 12,22 % en octubre a 12,53 % en noviembre en su variación anual. / Pixabay Foto: Pixabay

De acuerdo con los datos revelados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) este lunes, los precios al consumidor subieron 12,53 % en su variación anual para noviembre (es decir, en la comparación con el mismo mes del año pasado). En su medición mensual (o sea, entre octubre y noviembre) el IPC creció 0,77 %.

Los analistas económicos proyectaban una inflación anual de entre 12,1 % y 12,36 %. Sin embargo, la cifra revelada este lunes por el DANE llegó a 12,53 %.

De acuerdo con el DANE, en noviembre la variación anual del IPC fue 7,27 puntos porcentuales mayor que la reportada en el mismo periodo de 2021, cuando fue de 5,26 %. Este dato sigue siendo clave para la discusión del incremento del salario mínimo que esta semana seguirá entre gobierno, sindicatos y empresarios.

La inflación de lo corrido en 2022 llegó a 11,72 %. “la categoría que más pesa y con mayor variación es alimentos y bebidas no alcohólicas que tiene una variación de 1,50 % y pesa 0,29 puntos porcentuales. En el mismo orden encontramos transporte, restaurantes y hoteles”, dijo Piedad Urdinola, directora de la entidad.

La última vez que se presentó este indice tan alto fue en marzo de 1999. “Esta variación anual viene con un nivel muy alto, viene creciendo desde el año pasado, la tendencia no se revierte. El nivel es un valor que no veíamos desde marzo de 1999, cuando alcanzó 13,1 %. En este siglo no habíamos tenido un momento en el que vivir fuera tan caro″, agregó la directora del DANE.

Para noviembre de 2022 la variación anual del Índice de Precios al Consumidor #IPC fue 12,53 % y la variación mensual 0,77 %. Para lo corrido del año, enero-noviembre 2022, la variación alcanzó el 11,72 %.



El comportamiento mensual del IPC total en noviembre (0,77 %) se explicó principalmente por la variación mensual de las divisiones alimentos y bebidas no alcohólicas y transporte. Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones alimentos y bebidas no alcohólicas.

Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una variación mensual de 1,50 %, siendo la mayor variación mensual. En noviembre los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: papas (19,52 %), dulces, confites, caramelos, bombones, chocolatinas, chicles, masmelos, cocadas para consumo en el hogar (5,53 %) y café y productos a base de café (5,13 %). Las mayores disminuciones de precio se reportaron en las subclases: tomate de árbol, naranjas y moras.

En cuanto a la variación anual, el comportamiento se explicó principalmente por la variación anual de las divisiones alimentos y bebidas no alcohólicas y alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles. “La división alimentos y bebidas no alcohólicas registró una variación anual de 27,08 %, siendo esta la mayor variación anual. En noviembre los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: yuca para consumo en el hogar (107,64%), arracacha, ñame y otros tubérculos (104,09%) y cebolla (89,63%). Los menores incrementos de precio se reportaron en las subclases: panela cruda para consumo en el hogar (3,70%), tomate (7,86%) y concentrados para preparar refrescos (7,93%)”, indicó el DANE.

Hay que recordar que el IPC es el indicador que engloba la variación de los precios de los productos y servicios que componen la canasta básica familiar. Que la variación sea alta (como es este caso) significa que cada vez más los ingresos de los hogares colombianos alcanzan menos, un fenómeno que, según lo explicado por el DANE, afecta en mayor medida a los hogares más pobres y vulnerables del país.

Cúcuta es la ciudad en la que vivir fue más costoso en noviembre, pues tuvo una variación mensual de 1 % y fue el dato más alto del país. Ibagué, Popayán, Santa Marta y Tunja presentaron la variación más baja.

