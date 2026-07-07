Inflación en Colombia: los alimentos que más subieron y bajaron de precio el último mes

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La inflación volvió a repuntar con los alimentos como protagonistas del encarecimiento. Así lo confirmaron los datos del Departamento Administrativo nacional de Estadística (DANE) este martes.

La variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) llegó a 6,14 %. Esto representa un crecimiento de 1,32 % frente a los resultados del mismo mes de 2025 (4,82 %).

Solo entre mayo y junio, la inflación fue de 0,39 %. En lo corrido de 2026, el indicador acumula 4,77 %. La cifra va en línea con las proyecciones del mercado, que ya dan por descontado que la inflación cerrará el año por encima del 6 %.

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Ahora bien, la división de alimentos y bebidas no alcohólicas registró una variación mensual de 0,67 %, siendo esta la mayor de todas. Y ocupó el segundo lugar en contribución con 0,13 puntos, solo por debajo de Alojamientos, agua, electricidad y gas.

Que el rubro de la comida sea el que más impulse el encarecimiento de precios es un motivo de alarma, ya que afecta en mayor medida a los hogares con menores ingresos, que son los pobres y vulnerables. Esto se debe a que son ellos quienes gastan un mayor porcentaje de su dinero en este tipo de productos.

Los alimentos que más subieron de precio

Los registros del DANE muestran que en junio de 2026 los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: cebolla (13,18 %), tomate de árbol (12,20 %) y papas (9,85 %).

Este es el listado completo de los 10 que más se encarecieron:

Los alimentos que menos subieron de precio

De otro lado, las mayores disminuciones de precio se reportaron en las subclases: plátanos (-8,35%), yuca para consumo en el hogar (-1,74 %) y legumbres secas (-1,51 %).

Estos fueron los que más decrecieron o menos aumentaron su inflación:

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