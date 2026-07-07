La inflación sigue subiendo en Colombia y cruza un nuevo umbral

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La inflación volvió a moverse al alza en Colombia y completó otro mes alejándose de la meta del Banco de la República. El costo de vida siguió acelerándose en junio, según los más recientes datos del DANE.

Este martes, el DANE reportó que, para junio, la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) llegó a 6,14 %. Esto representa un crecimiento de 1,32 % frente a los resultados del mismo mes de 2025 (4,82 %).

En términos mensuales, es decir, entre mayo y junio, la inflación fue de 0,39 %. En lo corrido de 2026, el indicador acumula 4,77 %.

El dato estuvo en línea con las proyecciones del mercado, que anticipan que la inflación cierre este año por encima de 6 %, incluso bajo la visión de los análisis más optimistas.

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¿Qué productos impulsaron la inflación de junio?

La división de Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una variación mensual de 0,67 %, siendo esta la mayor variación mensual. En junio de 2026 los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases:

cebolla (13,18 %)

tomate de árbol (12,20 %)

papas (9,85 %)

Mientras que las mayores, se dieron en: plátanos (-8,35 %), yuca para consumo en el hogar (-1,74 %) y legumbres secas (-1,51 %).

Por su parte, Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró una variación mensual de 0,52 %, siendo esta la segunda mayor variación mensual. En junio de 2026 los mayores incrementos de precio se registraron en: servicios relacionados con la copropiedad (1,77 %), gas (1,19 %) y electricidad (0,91 %). Y los menores, en alcantarillado (0,20 %), arriendo imputado (0,36 %) y arriendo efectivo (0,36 %).

La división Información y comunicación registró una variación mensual de -0,02 %, siendo esta la menor variación mensual. La única disminución de precio se registró en equipos de telefonía móvil, similares y reparación (-0,54 %).

No siempre las que más se encarecen son las que más pesan en el dato final. Por eso, las mayores contribuciones se dieron por cuenta del arriendo imputado (0,05 puntos porcentuales), papas (0,04 p.p.) y cebolla (0,03 p.p.).

Mientras que las subclases con las menores contribuciones fueron: plátanos (-0,04 puntos porcentuales), transporte de pasajeros y equipaje en avión con (-0,02 p.p.) y paquetes turísticos completos, incluye paquetes de viajes de excursión realizados durante un día con (-0,01 p.p.).

Los lugares con mayor inflación el último mes

Desde el DANE muestran que la mayor variación se dio en:

Neiva (0,69 %) Popayán (0,66 %) Cali (0,58 %) Barranquilla (0,47 %) Ibagué (0,47 %)

Mientras que la menores se dieron en:

Montería (0,03 %) Cartagena (0,17 %) Villavicencio (0,24 %) Pasto (0,25 %) Valledupar (0,26 %)

Resultados de la inflación en el último año

Otra es la perspectiva si en lugar de revisar los datos mensuales se miran los anuales, es decir, cómo han cambiado los precios al consumidor desde junio de 2025.

Así las cosas, la variación anual del IPC fue 6,14 %. El comportamiento anual se explicó principalmente por la variación de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Alimentos y bebidas no alcohólicas.

La división Restaurantes y hoteles registró una variación anual de 9,59%, siendo esta la mayor. Le siguió la de Salud, que tuvo una variación anual de 8,39 %.

De otro lado, las Prendas de vestir y calzado tuvieron una variación anual de 2,98 %, lo que la deja como la menor variación anual.

De las doce divisiones del IPC, lo que más se encareció en el último año fue: comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio con 0,74 puntos porcentuales, arriendo imputado con 0,62 puntos porcentuales y transporte urbano con 0,51 puntos porcentuales.

Por el contrario, las subclases con las menores contribuciones fueron: arroz con -0,07 puntos porcentuales, carne de cerdo y derivados con -0,04 puntos porcentuales y tomate con -0,03 puntos porcentuales.

¿Qué es la inflación y cómo la mide el DANE?

Cuando se habla de inflación, se habla del cambio en los precios que pagan los hogares. En Colombia, el DANE la mide a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC), un indicador que calcula la variación porcentual promedio de los precios al por menor de bienes y servicios de consumo final. La información se recoge cada mes en establecimientos de comercio al por menor, además de colegios, viviendas en arriendo y hospitales, y cubre 38 ciudades del país. El indicador también permite ver diferencias por niveles de ingreso y por tipos de gasto.

¿Por qué es clave la inflación?

El dato es fundamental en las economías, pues ayuda a saber cómo se van moviendo los precios de una serie larga de productos y, en últimas, para qué les alcanza el dinero a los ciudadanos.

Esto es especialmente importante para los renglones pobres o vulnerables de la población, en los que la inflación suele ser mayor que para hogares con ingresos más altos.

La información del IPC también ayuda a determinar qué tanto acceso, o no, tienen los ciudadanos con menores ingresos a servicios y alimentación básica, por ejemplo.

En Colombia, el Banco de la República establece una meta de inflación, que considera saludable para impulsar el crecimiento, pero sin ahogar el poder adquisitivo de los hogares.

Actualmente, esa meta es de 3 %.

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