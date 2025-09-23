La DIAN anuncia jornada de soluciones para deudores: así puede evitar embargos

Imagen de referencia. Foto: Tomada de Twitter @jromerotarazona

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) busca que todos los colombianos en mora se pongan al día con la entidad.

Por eso, invita a los contribuyentes a una jornada masiva de atención personalizada, que se realizará este miércoles 24 de septiembre en todas las direcciones seccionales del país.

El horario disponible para la atención es de 8:00 a. m. a 12:00 m. y de 2:00 a 4:40 p. m., sin necesidad de una cita previa.

Esta actividad, que hace parte de la estrategia “Al día con la DIAN, le cumplo al país”, representa una oportunidad única para que los ciudadanos regularicen su situación tributaria y eviten retaliaciones como:

Embargos

Procesos judiciales

Otras acciones de cobro

Este tipo de medidas se han implementado entre el 8 y el 30 de septiembre de 2025 para mejorar el recaudo y brindar soluciones a los contribuyentes en mora.

¿Qué se podrá hacer durante la jornada de la DIAN?

Los contribuyentes que asistan a las sedes de la entidad recibirán atención personalizada sobre:

Facilidades de pago para ponerse al día. Orientación sobre procesos de cobro activos. Información sobre cómo evitar medidas cautelares y judiciales.

“La decisión de cambiar su situación y recuperar su tranquilidad está en sus manos”, recuerda la DIAN e invita a los contribuyentes citados a aprovechar esta jornada para evitar medidas coercitivas.

Atención virtual y sectorial

Por primera vez la DIAN implementará un programa de visitas virtuales de cobro mediante videoatención.

Este tipo de asesorías están “dirigidas a contribuyentes en municipios de difícil acceso o con problemas de orden público, con el fin de mantener la continuidad de los procesos de recuperación de cartera y proteger la integridad de los funcionarios públicos” aseguró Luisa Rocío Reyes Pacheco, directora de gestión de Impuestos de la entidad.

Reyes añadió que las acciones estarán enfocadas en contribuyentes del sector minero, cuyas deudas no superan los 360 días de exigibilidad y empresas y personas vinculadas a actividades comerciales de la temporada de Amor y Amistad.

Las acciones de cobro que adelanta la DIAN

En el marco de esta estrategia de cobro, la entidad proyecta:

4.930 depósitos judiciales por $55.432 millones, correspondientes a 380 contribuyentes.

Emisión de 930 resoluciones de embargo de créditos, basadas en facturación electrónica, para cubrir una cartera cercana a $400.000 millones.

Envío de insumos a la Unidad Penal para que la Fiscalía General de la Nación inicie denuncias por deudas en mora que suman $134.000 millones.

Aplicación de 3.400 medidas cautelares sobre sumas de dinero, para abordar una cartera cercana a $1 billón.

Realización de 7.880 visitas de cobro a contribuyentes con deudas que ascienden a $1,5 billones.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.