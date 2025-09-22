Declaración de renta: los errores que más alertan a la DIAN en 2025

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

Ya se sabe que presentar la declaración de renta ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) no siempre significa pagar, pero este trámite le puede traer dolores de cabeza si se cometen errores.

En esta temporada de declaraciones de renta, que va hasta el 24 de octubre, la DIAN espera 6,7 millones de declaraciones (incluidos 400.000 nuevos contribuyentes) y un descuido puede bastar para recibir un requerimiento de la entidad, lo que puede derivar en sanciones económicas y en el cobro de intereses de mora, que se calculan sobre el impuesto no pagado y se acumulan cada día hasta que se corrija la declaración.

Recordatorio: ¿quiénes deben declarar renta en 2025?

El calendario tributario de la DIAN empezó hace más de un mes y se extenderá hasta el 24 de octubre. Aunque muchos ya cumplieron con la obligación, todavía son millones los colombianos que deben presentar su declaración.

Deben declarar renta en 2025 quienes cumplan al menos una de estas condiciones: haber sido responsables del IVA al 31 de diciembre de 2024; tener un patrimonio bruto superior a $211,7 millones (4.500 UVT); haber recibido ingresos brutos iguales o superiores a $65,8 millones (1.400 UVT); realizar compras o consumos superiores a ese mismo valor; registrar consumos con tarjeta de crédito que superen los $65,8 millones; o alcanzar consignaciones, depósitos o inversiones financieras por encima de $65,8 millones en 2024.

Cumplir con estas fechas es tan importante como declarar correctamente, pues hacerlo tarde trae sanciones automáticas: en 2025, la sanción mínima por extemporaneidad es de $498.000, a lo que se suman los intereses que la DIAN liquida día a día sobre el impuesto pendiente

Los errores que encienden las alarmas de la DIAN

En la declaración de renta hay equivocaciones que se corrigen fácil, pero también están las que levantan alertas en la DIAN. Ahí es cuando la entidad puede requerir al contribuyente y pedirle explicaciones.

Los casos más comunes son no reportar todos los ingresos, incluir como dependientes a familiares que ya tuvieron ingresos propios, registrar un beneficio de facturación electrónica más alto del que corresponde, o reportar gastos sin tener cómo soportarlos.

También generan alertas las operaciones con criptomonedas que no se declaran, las retenciones que no coinciden con lo informado por terceros y, por supuesto, presentar la declaración fuera de plazo, lo que trae sanciones e intereses automáticos.

Como lo resume Lizeth Meza, directora de Negocios de Tributi, “esas no son simples equivocaciones; son errores que pueden hacer que la DIAN lo requiera y lo obligue a corregir, o incluso que le aplique una sanción”.

Los mitos que confunden a los contribuyentes

Más allá de los errores que generan requerimientos, hay creencias equivocadas que alimentan el miedo a la DIAN. Uno de los más extendidos es pensar que declarar renta siempre significa pagar.

“Muchas personas declaran y terminan con impuesto en cero o incluso con saldo a favor”, explica Lizeth Meza, directora de Negocios de Tributi

Otra confusión frecuente surge con las transferencias entre cuentas propias. Con la llegada de las billeteras digitales (como Nequi o Daviplata), muchos colombianos empezaron a mover su dinero para aprovechar mejores rentabilidades, sin tener en cuenta que esos movimientos cuentan para los topes.

“Quien superó los $65,8 millones en transferencias en 2024 quedó obligado a declarar, aunque no haya tenido ingresos por ese monto”, advierte Meza.

También persiste la idea de que, una vez se declara renta, se debe seguir haciéndolo cada año. “No es un karma. Si al año siguiente no cumple con los topes de ingresos, patrimonio o movimientos, no está obligado a declarar”, aclara la directiva de Tributi.

Y hay más: creer que se necesita obligatoriamente un contador o pensar que se paga impuesto por tener patrimonio como una casa heredada.

“La mayoría de las personas naturales no está obligada a llevar contabilidad y, en cuanto al patrimonio, no se paga por los bienes, sino por los ingresos percibidos”, puntualiza Meza.

Declarar renta puede ser estresante, pero no tiene por qué convertirse en un rollo con la DIAN. La mayoría de los errores que hacen que la DIAN llame a un contribuyente se pueden evitar con pasos sencillos: revisar bien la información entregada, tener los soportes de operaciones a la mano y no dejar pasar la fecha límite para este trámite.

