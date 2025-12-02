Las series de Netflix que le ayudan a entender mejor el manejo del dinero

En esta plataforma hay contenidos que pueden llegar a generar un cambio en la cosmovisión de las personas, ya que rompen la visión tradicional del ahorro y la inversión, además de abrir la puerta para la toma de decisiones económicas más conscientes e inteligentes. Foto: AFP - OLIVIER DOULIERY

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Nunca se debe gastar más de lo que se gana. Aunque esta es la regla más básica de las finanzas personales, llevarla a la práctica no siempre es sencillo. Entre deudas, compras y compromisos, diciembre se convierte en uno de los meses más exigentes para el bolsillo, y tomar buenas decisiones financieras puede convertirse en un verdadero desafío.

Educarse en temas de finanzas personales nunca está de sobra, y más cuando hacerlo es tan sencillo como ver una serie en Netflix.

Según lo explicado por el experto en finanzas personales, Eduardo Rivera, en esta plataforma hay contenidos que pueden llegar a generar un cambio en la cosmovisión de las personas, ya que rompen la visión tradicional del ahorro y la inversión, además de abrir la puerta para la toma de decisiones económicas más conscientes e inteligentes.

Con la llegada de las primas y las bonificaciones, el riesgo de gastarlo todo es alto. “Para muchos, este es el mejor momento para aprender a invertir y no dejar que el dinero se esfume. Por eso, cada vez más colombianos están acudiendo a contenidos accesibles, incluido el streaming, para entender a través de alternativas modernas de inversión antes de arrancar un nuevo año financiero”, señala el experto, quien recomienda estas cinco series que se pueden encontrar en Netflix.

1. Minimalismo: menos, es más, un documental que desmonta el ciclo gasto-deuda-trabajo que domina a tantos jóvenes profesionales. La serie invita a pensar en el dinero como un aliado, no como un parche para suplir vacíos con compras que no necesitamos. Eduardo lo resume con una frase contundente: “No subestimes el poder de lo que ves: el entretenimiento también educa tu relación con el dinero si sabes mirarlo con intención”.

2. The Mind, Explained, que pone sobre la mesa un tema incómodo: ¿por qué seguimos cometiendo errores financieros, aunque sabemos qué deberíamos hacer? El cerebro juega en contra cuando se trata de dinero, y entenderlo es el primer paso para tomar decisiones más estratégicas.

3. Madoff: The Monster of Wall Street: dura, reveladora y necesaria. No solo muestra cómo operan las estafas, sino por qué incluso inversionistas experimentados caen en trampas obvias. Verla ayuda a reconocer señales de alerta y fortalecer el criterio antes de poner tu dinero donde no debes.

4. Dirty Money va aún más lejos: expone cómo el sistema financiero puede jugar en tu contra si no te educas. Entender estas dinámicas ayuda a empoderarte y a no dejar tu futuro económico en manos ajenas.

5. Cómo hacerse ricos, que enseña una verdad que muchos ignoran: ser rico no es acumular, sino vivir alineado con tus valores y diseñar un plan que te permita crecer sin perder libertad

Regla 50/30/20

También puede traer orden a su vida financiera aplicando diversos métodos. Uno de los más populares es el de la regla 50/30/20.

La ventaja de este método es que permite el gasto responsable, al tiempo en que fomenta hábitos tan saludables como el ahorro.

Comprenderlo es fácil:

50 % para necesidades

30 % para los deseos

20 % para ahorro y pago de deudas

En necesidades entran rubros como el pago de arriendo, servicios públicos, alimentación, transporte, cuotas mínimas de deudas… En suma, todos aquellos gastos fijos y básicos que usted tiene al mes.

En deseos pueden incluirse las salidas al cine, el pago de servicios no esenciales (como suscripciones a Netflix o Spotify), compras de ropa, tecnología, decoración para el hogar… gastos que no son vitales y que podrían considerarse como “lujos”.

En la tercera categoría se incluyen ahorros destinados a un fondo de emergencias, estudios futuros, vacaciones o la compra de bienes aspiracionales como un carro, un televisor o una vivienda. El propósito de este rubro es reducir la probabilidad de tener que recurrir al crédito en el futuro. Incluso, parte de este dinero puede usarse para realizar abonos a capital en deudas ya existentes.

Este método le ayudará a ajustarse en sus gastos, le permitirá moderarse en esas compras que podrían considerarse compulsivas y lo llevará a tener un ahorro ante eventualidades que podrían desequilibrarlo financieramente.

El problema es que hoy muchos destinan más del 80 % o 90 % de sus ingresos en gastos fijos, mientras que con el 10 % restante intentan llegar a fin de mes y, cuando no lo logran, recurren al crédito, cayendo en el círculo vicioso de estar gastando más de lo que se gana.

En este escenario ni siquiera hay espacio para el ahorro.

En estos casos, es más recomendable aplicar primero otros métodos financieros que ayuden a salir de deudas, como el de la bola de nieve. Lo que recomiendan los expertos en finanzas personales es que el pago mensual de deudas nunca sobrepase el 30 % de los ingresos.

Si le interesa conocer más sobre esto, lo invitamos a leer el siguiente artículo: ¿Cómo pagar sus deudas más rápido?: Siga estas recomendaciones

La aplicación de la regla 50/30/20 no solo le facilita la construcción de un presupuesto financiero (el cual es muy sencillo de recordar), sino que también forma en usted disciplina que lo motiva a revisar sus gastos y trazarse metas a futuro donde el crédito sea la última opción para adquirir lo que necesita.

El solo proponerse cumplir con esta regla lo puede llevar a mirar las cosas desde una perspectiva diferente, pues se verá obligado a diferenciar qué es una necesidad y qué es un deseo. Puede que se lleve varias sorpresas y reflexiones al momento de construir cada una de esas listas.

Inténtelo y ponga sus finanzas en orden.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.