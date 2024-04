Licencia no remunerada: qué es, cómo pedirla y en qué casos se la pueden negar

Al pedir este tipo de licencia, el trabajador entiende que, como su nombre lo dice, no recibirá remuneración alguna por el día o las fechas en las que se ausente a su lugar de trabajo. Foto: Archivo

Las licencias no remuneradas son un tipo de permiso en donde el empleador le permite a su trabajador ausentarse de manera temporal por una razón no contemplada en el Código del Trabajos (como la licencia de maternidad, por luto, por calamidad doméstica, entre otras). Si en sus planes se encuentra solicitar una licencia no remunerada, es necesario que entienda cómo funciona. Aquí le contamos todo lo que debe saber.

¿Qué significa pedir una licencia no remunerada?

Al pedir este tipo de licencia, el trabajador entiende que, como su nombre lo dice, no recibirá remuneración alguna por el día o las fechas en las que se ausente a su lugar de trabajo.

De acuerdo con el Ministerio de Trabajo el trabajador deberá “efectuar el pago de su parte de la cotización a pensiones durante el periodo de licencia no remunerada, es necesario que los empleadores realicen las acciones necesarias para orientar e informar a los trabajadores sobre las consecuencias que puede traer en el cálculo del ingreso base de liquidación de su pensión el no pago de su proporción en la cotización durante tal periodo, así como tomar las medidas necesarias para permitir el pago del aporte del trabajador en el evento en que este lo autorice”. Esto quiere decir que la nómina del trabajador se verá impactada de acuerdo a la cantidad de días que solicite, aspecto que deberá ser discutido con el empleador.

¿Por qué razones se puede pedir una licencia no remunerada?

Debido a que este tipo de licencias no tiene una causa especificada en Colombia, se puede solicitar por motivos personales del trabajador tales como estudio, asuntos familiares, eventos, entre otros que puedan ocurrir.

Recuerde que, si se trata de situaciones como la muerte de un familiar (hasta determinado parentesco), una calamidad doméstica, licencia de maternidad, vacaciones establecidas por ley, enfermedad o votación, estas tienen su propia regulación bajo el Código del Trabajo, por esta razón que el trabajador no está obligado a solicitar una licencia no remunerada en tales casos.

¿Cómo pedir una licencia no remunerada?

Para solicitar esta licencia, el empleado deberá presentar una solicitud formal a su empleador a través de un documento en el que especifique los motivos y el periodo en el cuál se ausentará. Esta debe hacerse con suficiente antelación, para que así el empleador pueda facilitar la planificación y se eviten inconvenientes y malos entendidos.

¿En qué casos me pueden negar una licencia no remunerada?

Antes de una solicitar una licencia no remunerada debe contemplar que aprobarla o rechazarla depende enteramente de su empleador, es decir que su empleador, por ley, no está obligado a otorgar este tipo de permisos y puede negarlos en caso de así considerarlo.

Si usted considera que necesita este permiso, en caso de que no le permitan tomarlo, es importante que dialogue, entienda las razones de cada una de las partes y trate de mediar.

¿Cuántas licencias no remuneradas se pueden pedir?

De acuerdo con Función Pública, “Los empleados tienen derecho a licencias renunciables sin sueldo hasta por sesenta (60) días al año, continuos o divididos. Si concurre justa causa, a juicio de la autoridad nominadora, la licencia puede prorrogarse hasta por treinta (30) días más”, eso sí, también debe tener en cuenta que “Cuando la solicitud de licencia no obedezca a razones de fuerza mayor o caso fortuito, la autoridad nominadora decidirá sobre la oportunidad de concederla, teniendo en cuenta las necesidades del servicio”, es decir que, como se mencionaba anteriormente, aceptar la solicitud o rechazarla depende de su empleador.