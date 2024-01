Los peajes subirán esta semana. ¿Habrá un segundo incremento en 2024?

En Colombia hay cerca de 180 peajes. Foto: Jorge Londoño

Esta semana los peajes en Colombia tendrán un primer incremento de acuerdo con la resolución publicada por Mintransporte, que correspondería al IPC de 2022 (13,12 %) para los vehículos que pasen por las casetas de peaje a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invías) y de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

El Ministerio de Hacienda había dicho que los peajes subirán en dos momentos de 2024, la primera para ajustar el daño del no incremento de 2023 y la segunda para hacer el ajuste correspondiente a la inflación.

Vale la pena mencionar que hace un año el Gobierno del presidente Gustavo Petro decidió congelar las tarifas, con el ánimo de, según la administración, ayudar a contener la inflación. Sin embargo, bajar los peajes no contribuyó a bajar el costo de vida, por lo menos no significativamente. Un análisis de Fedesarrollo señala que si la tarifa de los peajes hubiese aumentado a principios de este año 13 % (inflación de 2022), en este momento la inflación sería apenas un 0,01 % más alta.

Aunque la medida no cumplió con su objetivo, el Gobierno igual tendrá que pagarles a los privados la compensación. El Ministerio de Transporte dijo a este diario en noviembre que para la vigencia 2023 las concesiones dejaron de recaudar $724.380 millones.

Vale la pena mencionar que la resolución publicada el pasado 12 de enero para comentarios aclara que para el 1° de julio ya se debe haber hecho el respectivo incremento de la inflación correspondiente a la vigencia 2023. Además, se deberán diseñar y aplicar los mecanismos “necesarios que permitan el restablecimiento de la tarifa a más tardar el 31 de diciembre del año 2024, con el propósito de normalizar el esquema tarifario estimado para ese momento”.

El segundo incremento, correspondiente al IPC de 2023, “todavía no está en el radar, es una evaluación que estamos haciendo de la mano con Hacienda, como lo hemos hecho en el pasado, sobre el impacto en la estructura de costos para el usuario final o consumidor”, dijo Camargo.

El jefe de esa cartera también mencionó que están evaluando los mecanismos alternos para que el aumento de la tarifa pueda tener otras fuentes de financiación, como lo establece la Ley 105. Con los peajes, “los usuarios de las vías pagan la infraestructura y esto es regresivo, pues los propietarios no han pagado, aunque también se han beneficiado con el aumento de valor a sus predios por la mejora en la conectividad”.

Por el momento, no se tiene previsto una fecha para reactivar la conversación sobre un segundo aumento. “Tenemos un tema adicional y es que, justamente, por la forma en la que se utilizó el instrumento, en varias zonas del país cuando se anuncia un incremento de peajes se registran bloqueos. Tenemos que encontrar un mecanismo que nos permita conciliar la obligación contractual con el aumento de la tensión social”.

Los estructuradores en su momento consideraron que el aumento del peaje lo asumirían sin ninguna inflexibilidad los usuarios de los corredores viales y la evidencia muestra que no es así. “Hay aumentos de hasta 250 % que no los absorbe fácilmente una comunidad de bajos ingresos. Es una conversación que en su momento no se consideró”, aseguró el ministro.

Además, mencionó que están buscando mecanismos alternos, “el año pasado recurrimos a una fuente de recursos del presupuesto de la Nación, este año tenemos que ambientar la discusión porque en últimas implica un descalce del ingreso del concesionario que no es menor frente a otros descalces de sus mismas estimaciones de tráfico. El año pasado le giramos a esos concesionarios un volumen importante de recursos para el diferencial de recaudo. Hay elementos que hemos honrado, pero otros que generan tensiones sociales y eso es, en parte, la agenda que tenemos que gestionar”.

Aunque aún no se tiene claro cuándo se realizaría, según dijo William Camargo, ministro de Transporte, en entrevista con este diario “el segundo aumento lo revisamos con Hacienda y esperamos tener sobre eso un monitoreo que nos indique si se hace este año en el último trimestre o el siguiente”, puntualizó.

