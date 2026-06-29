Movimiento del dólar en Colombia: así va y se proyecta la tasa de cambio esta semana

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El precio del dólar se movió la última semana y se mantuvo sobre los COP 3.450, aunque tuvo una breve alza. El lunes, la primera cotización cerró en COP 3.432 y subió hasta los COP 3.451 tras cerrar el viernes.

De todos modos, en el último mes, el dólar acumuló una caída considerable, ya que para finales de mayo rondaba COP 3.672.

De otro lado, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) quedó en COP 3.443,59 para este sábado, domingo, lunes y martes.

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¿Qué afecta el precio del dólar?

Entre los factores que han protagonizado los movimientos en la tasa de cambio, el más relevante ha sido el de la guerra en Oriente Medio. Estados Unidos e Irán intercambiaron ataques este fin de semana en medio de acusación mutua de violaciones del alto el fuego.

El domingo ambas partes trataron de rebajar las tensiones con el anuncio del fin de las hostilidades.

El mercado respiró tranquilo cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó el lunes que al día siguiente se iban a celebrar reuniones de paz entre Irán y Estados Unidos en Catar.

Las tensiones se centran, en particular, en la gestión del estrecho estratégico de Ormuz, donde el tráfico marítimo cayó este fin de semana debido a los ataques iraníes a buques mercantes.

Estos hechos han llevado a que suba, de nuevo, el precio del petróleo que ya había caído tras el anuncio de las negociaciones de paz.

El precio del barril de Brent del Mar del Norte para entrega en agosto subió un 1,61%, hasta los 73,15 dólares. Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate para entrega en agosto subió un 2,20%, hasta los 70,75 dólares.

La política monetaria de Estados Unidos y Colombia

De otro lado, la calma reinó en el mercado de bonos del Tesoro después de que la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminara que la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, puede permanecer en su cargo por ahora, reforzando la independencia del banco central respecto de la Casa Blanca.

“Una Reserva Federal percibida como sujeta a la dirección política probablemente introduciría una prima de riesgo persistente en los activos denominados en dólares estadounidenses”, afirmó Michael Reynolds de Glenmede a Bloomberg. “Eliminar ese riesgo extremo, incluso uno que los mercados solo habían descontado de forma indirecta, es un factor positivo, aunque discreto, para la estabilidad de las perspectivas de tipos de interés a largo plazo”.

Entre tanto, esta semana se define el futuro de las tasas de interés en Colombia. La decisión de este martes, en manos del Banco de la República, llega en un punto de quiebre por cuenta de los factores en materia de política económica, pero también de política por cuenta del cambio de gobierno que se avecina.

Hasta ahora, en las tres decisiones del año, el Banco ha elevado las tasas en dos ocasiones consecutivas (con subidas de 100 puntos básicos en cada una) y en la tercera hizo una pausa y dejarlas quietas. Para este punto, prácticamente todos los analistas dan por hecho que el Banco efectuará un alza en sus tasas de interés este martes, aunque no es claro de cuánto será.

¿Cuáles son las proyecciones para el dólar?

No es posible predecir el comportamiento del dólar, pues depende de múltiples factores. Esto es lo que dicen las proyecciones:

▶️ La última Encuesta Mensual de Expectativas de analistas económicos (junio), que realiza el Banco de la República, indica que el dólar cerraría el año en COP 3.663.

▶️ En la última Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo (mayo), los analistas estimaron que el dólar cerrará el año en COP 3.800.

▶️ Investigaciones Económicas de Bancolombia estima que el dólar se ubicará en niveles cercanos a COP 3.615 durante lo que resta del segundo trimestre del año.

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