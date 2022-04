¿Muy cara la papa?: compre guatila

El consumo de guatila puede ayudar a prevenir enfermedades y mejorar patologías como diabetes, hipertensión y cáncer. / Getty Images Foto: Getty Images

Frente a la extraordinaria alza del precio de la papa, los colombianos se han visto gravemente afectados a la hora de hacer mercado. Este alimento, clave en la cocina de cualquier colombiano, registró en febrero de 2022 una variación anual del 142 % en su precio y ganó el premio al producto que más se encareció de la canasta familiar (según el DANE). Por esto, muchos colombianos han tenido que reducir su consumo o buscar otra alternativa. ¿Podría la guatila ser un sustituto viable?

La guatila tiene varios nombres: cidra, chuchu chayote, erizo, güisquil, papa de aire o incluso algunos la llaman “papa de pobre”. Paradójicamente se trata de una hortaliza que ha sido históricamente discriminada. Por muchos años se consideró exclusivamente como un alimento para los cerdos, como consecuencia de su abundancia en el campo, la facilidad para cultivarla y su bajo costo.

Debido a eso, los campesinos de bajos recursos han venido cultivando y consumiendo esta hortaliza para sortear los efectos del encarecimiento de los productos agrícolas y de la misma inflación. Pero este fenómeno ya se está extendiendo a las ciudades del país, pues está creciendo como una alternativa a la papa.

Este es el caso de María, Gerardo y Yimmy, tres ciudadanos que suelen comprar en las plazas de mercado de Bogotá y que están empezando a incorporar la guatila en sus hábitos de consumo.

Por ejemplo, Gerardo, que trabaja como escolta, menciona que “el mercado está demasiado caro y por eso he decidido comprar guatila en vez de papa. No es igual de rica, pero con lo que compraba una libra de papa ahora me puedo comprar las guatilas que quiera”.

De igual manera, María, quien trabaja cocinando en una casa de familia, reitera que la guatila es muchísimo más barata que la papa, pues esta semana compró en Corabastos cinco guatilas grandes (aproximadamente dos libras y medio) por $2.000, los cuales usualmente le hubieran alcanzado para comprar una libra de papa.

Yimmy, por su parte, es un cliente habitual de la plaza de Paloquemao, come guatila en su casa desde que le dijeron que no solo es más barata, sino que también es mejor para la salud.

¿Es sustituto de la papa?

Según la teoría económica, dos bienes son sustitutos entre sí cuando el aumento de precios en el primer bien hace que aumente la cantidad demandada del segundo bien. De acuerdo con esta definición, la guatila sería un bien sustituto de la papa, pues a medida que la papa sube de precio, las personas prefieren comprar guatila.

Además, varios consumidores y productores de guatila dicen que esta cumple la misma función que la papa. “La puedes hacer guisada, en puré, como sopa”, asegura Deisy, una entrenadora de alto rendimiento que creció comiendo guatilas en su finca. “El mismo uso que tiene la papa la tiene la guatila. La puedes hacer en goulash, con carnecita picada y le puedes agregar más verduras, como alverjita, zanahoria o hasta pollo. Te queda deliciosa”, agrega.

No todos los colombianos son conscientes de las importantes propiedades de la guatila. Este alimento es uno de los antioxidantes naturales más poderosos que existen. Su consumo puede ayudar a prevenir enfermedades y mejorar patologías como diabetes, hipertensión y cáncer, según un estudio del grupo de investigación de química de alimentos de la Universidad Nacional de Colombia. También tiene efectos analgésicos y antiinflamatorios, y ayuda a regular los niveles de glucosa y triglicéridos en la sangre. Adicionalmente, por su alto contenido de agua y vitaminas, es también una excelente fuente de fibra dietética.

Además, si se compara la información nutricional se encuentra que 100 gramos de guatila aportan 19 calorías, un gramo de grasa, cinco gramos de carbohidratos y cero gramos de proteína; mientras que 100 gramos de papa (cocida) aportan 86 calorías, cero gramos de grasa, 20 gramos de carbohidratos y 1,71 gramos de proteína.

Por otro lado, al analizar las características de producción, la guatila también se perfila como un eficaz sustituto de la papa: Deisy creció en una finca de Boyacá donde cultivaban guatilas. Ella recuerda que en la finca había por todas partes. “Parece una plaga: si siembras guatila, esta se riega por todos los lados de la finca. No hay necesidad de que las estés protegiendo ni de las plagas, ni del sol, ni de la lluvia”.

De esta manera, los colombianos tienen a la mano una alternativa para enfrentar la dura inflación que pesa cada día más en el bolsillo. Si la papa está demasiado cara, siempre se podrá recurrir a la guatila.