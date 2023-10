Nequi cambió de imagen: cuidado con los que quieren aprovechar esto para robarlo

Nueva imagen de Nequi Foto: Cortesía

Nequi, la popular aplicación financiera que millones de colombianos usan diariamente para enviar y recibir dinero, cambió recientemente de imagen. El logo de la marca ahora es una “N” con un punto rosado en la parte superior izquierda (antes era una especie de cuadrados superpuestos de puntas redondeadas).

Según lo informado por la marca, la nueva imagen busca que sea más fácil para los comerciantes en el país instalar avisos que indiquen que en sus negocios se paga con Nequi o que se reciben pagos con esta plataforma.

“Durante el proceso de renovación de identidad, Nequi mantiene su enfoque constante en el usuario, conservando su lenguaje cercano, simple y transparente. La identidad gráfica conservará la paleta de colores que la ha acompañado por años, un rasgo que la marca ha apropiado desde sus inicios. Asimismo, su esencia de empoderar a las personas para mejorar su relación con la plata sigue siendo la prioridad”, dijo Andrés Vásquez, CEO de Nequi.

En las últimas horas usuarios en las redes sociales han denunciado sobre la recepción de mensajes que los invitan a descargar la supuesta nueva versión de la aplicación mediante un link.

Los expertos en seguridad informática describen este tipo de amenazas como phishing, las cuales son tácticas de ingeniería social que, para estos casos, usurpan la identidad de una marca con la intención de robar las credenciales de los usuarios.

En otras palabras, esos links podrían redirigir a páginas que imitan la apariencia de Nequi para que allí usted ingrese su usuario y contraseña.

Para evitar este tipo de ataques no acceda a enlaces que provengan de fuentes desconocidas o sospechosas. Tampoco ingrese información sensible y siempre mantenga activa la configuración de doble factor de autenticidad para iniciar sesión. Con esto último se envía un código a su teléfono o correo electrónico asociado a la cuenta que servirá como una capa de seguridad adicional.

Si aún no tiene la nueva imagen de Nequi en su teléfono no se afane, pues esto no quiere decir que la aplicación no sea funcional. Si quiere actualizarla usted mismo puede hacerlo ingresando a la tienda de aplicaciones de su dispositivo (Play Store, para Android; App Store para iOS y App Gallery para Harmony OS), buscando la palabra “Nequi” y dando en el botón de actualizar.

El impacto de Nequi

Nequi actualmente se consolida, junto con Daviplata, en una de las principales plataformas financieras y transaccionales del país. Actualmente cuenta con más de 12,4 millones de usuarios registrando un promedio mensual de 207 millones de transacciones.

En esta también se pueden pagar recibos, ahorrar dinero y hasta comprar tiquetes de bus.

“Nequi nació como un intra-emprendimiento del Grupo Bancolombia en 2015 y se convirtió en una plataforma que se volvió industria: la banca digital. En tan solo 2 años creció por 6 el número de usuarios y abrió paso al auge de las plataformas financieras en el país”, detalla la empresa.

