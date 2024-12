¿Nequi está regalando dinero? Cómo saber si le darán 25 mil pesos

Responsabilidad: (i) Nequi podrán suspender en forma inmediata la presente actividad, sin asumir responsabilidad alguna, si se llegaren a detectar delitos, fraudes o cualquier irregularidad en la forma de participar, o si se presentara alguna circunstancia de fuerza mayor que afecte los intereses o buena fe de Nequi. (ii) Nequi no asumirán alguna responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones, cuando tal incumplimiento total o parcial se produzca por causas o circunstancias constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, calificadas de conformidad con la Ley. (iii)Nequi podrá cancelar la campaña de manera unilateral. (iv) Nequi no se hace responsable por los débitos que se generen a los clientes al momento de la acreditación del incentivo, tales como: embargos, cuentas pendientes por cobrar, costos de cuotas de manejo, etc. Asimismo, Nequi realizará las retenciones y/o deducciones que le corresponda realizar en cumplimiento de la normatividad vigente, o que se tenga pendiente.