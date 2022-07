No más días sin IVA: lo que dicen Ocampo, los números y los gremios

El último día sin IVA se realizará el 2 de diciembre de 2022. Foto: Jose Vargas Esguerra

El nuevo ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, confirmó que durante el Gobierno Petro no habrá más días sin IVA. Es decir, se declara el fin de una política que nació en pandemia con el fin de contribuir a la reactivación de la economía (vía comercio), pero que ha sido constantemente cuestionada por analistas y centros de pensamiento en los últimos dos años.

Tal como su nombre lo indica los días sin IVA son fechas especiales en donde los consumidores tienen la oportunidad de comprar una serie de productos seleccionados sin el impuesto del 19%. Hasta el momento se han realizado ocho de estas jornadas y queda una para el 2 de diciembre de 2022 aprobada por la administración Duque.

Estas jornadas se han destacado por sus altos volúmenes de transacciones. Tan solo en los dos primeros días sin IVA de 2022 las ventas han promediado más de $9 billones, siendo los electrodomésticos y la electrónica los artículos más demandados.

Por esto los gremios de comercio fueron los primeros en pronunciarse tras conocer el fin de los días sin IVA: “Es un error económico y social”, dijo Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco. Agregando que estas fechas han contribuido con la reactivación de la economía, y que han beneficiado a los colombianos “de todos los estratos”. Además, invitó al nuevo ministro de Hacienda a que se reúnan para discutir con “cifras” sobre esta política.

En varias declaraciones a medios nacionales, Ocampo ha criticado el impacto fiscal de los días sin IVA en un momento de altas necesidades de recursos públicos.

“Como es obvio, no favorece a los hogares más pobres de Colombia e incluso favorece a muchas importaciones. No se justifica dar ese beneficio tributario (...) La reactivación no tiene nada qué ver con el día sin IVA”, dijo este lunes el ministro Ocampo en Noticias Caracol.

Fedesarrollo critican que esta política es regresiva: beneficia más a las personas de ingresos medios y altos que a las de ingresos bajos.

Las críticas a los días sin IVA no son nuevas. Para Fedesarrollo, si el país quiere mejorar su recaudo tributario es necesario que elimine los días sin IVA. Más allá de que muchos prefieren esperar a que lleguen estas fechas para hacer compras significativas (como las de electrodomésticos), se ha encontrado que en la práctica esta estrategia tiene una incidencia regresiva, es decir, beneficia más a las personas de ingresos medios y altos que a las de ingresos bajos.

Por su parte, Camilo Herrera, presidente del Grupo Raddar, indicó que “con los días sin IVA lo que pasa es que los hogares anticipan su gasto para estas fechas. Entonces es difícil analizar si la compra que se realizó ese día no se iba a hacer después. Entonces no creo que tenga un impacto tan grande en el gasto de manera absoluta. Pero lo que sí creo es que permite que muchos hogares de ingresos medios y bajos tengan acceso a bienes durables y semidurables que tal vez no podrían comprar en otro momento”.

Incluso la Asociación Nacional de Empresarios (Andi) dice que, si bien los días sin IVA son una política que puede contribuir a la reactivación de la economía, se debe estudiar a fondo sus implicaciones fiscales y sostenibilidad en el mediano plazo.

Es claro que hay una tensión fiscal. El IVA es uno de los impuestos que más recaudo genera en Colombia. Tan solo en 2021 representó el 22% de los ingresos tributarios, sumando más de $38 billones según cifras de la Dian. Y en lo corrido de 2022 (a corte de mayo) registra un recaudo de $21 billones.