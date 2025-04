Ojo: prestar su cuenta del banco podría meterlo en un lío legal

La modalidad “prestacuentas” es una de las estrategias más usadas por redes criminales para lavar dinero en el país. Imagen de referencia. Foto: Getty Images - VectorInspiration

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El dinero fácil puede salir muy caro. Recientemente, se han conocido casos de personas están cayendo en una práctica ilegal que parece inofensiva, pero que tiene consecuencias penales graves: prestar su cuenta bancaria para recibir giros del exterior, sin saber quién los envía ni para qué.

Esta modalidad, conocida como “prestacuentas”, es una de las estrategias más usadas por redes criminales para lavar dinero en el país.

Así funciona el “prestacuentas”

Aprovechándose de la necesidad económica de las personas (estudiantes, migrantes o trabajadores informales, por lo general), los delincuentes ofrecen comisiones por recibir y retirar sumas pequeñas en cuentas de banco.

Lo que los afectados no saben es que esos delincuentes fragmentan grandes operaciones ilegales para no despertar sospechas.

Según Bancolombia, esta práctica se ha detectado con mayor frecuencia en zonas con alta actividad económica como ciudades capitales, centros turísticos, puertos y regiones con fuerte presencia del crimen organizado.

En estos territorios, las redes criminales reclutan personas para mover recursos provenientes de actividades ilícitas sin dejar rastro.

Las organizaciones criminales suelen utilizar anuncios falsos en redes sociales y sitios web, prometiendo “trabajos fáciles” con buena remuneración. También se acercan a personas en situación de vulnerabilidad, generando confianza con discursos amables y documentos falsos.

En muchos casos, incluso involucran a conocidos para convencer a familiares o amigos de que participen.

Un “favor” con consecuencias

Imagine que una organización delictiva necesita ingresar una suma elevada al país. Para ello, contacta a 10 personas en una misma ciudad, les promete una comisión y les transfiere montos pequeños desde el extranjero.

Una vez hecho el giro, estas personas se acercan al banco a retirar el dinero, sin conocer el origen ni la finalidad del mismo.

Aunque al principio puede parecer un “favor inofensivo”, los bancos y operadores de giros cuentan con alertas que detectan este tipo de movimientos irregulares. Una vez notificada la autoridad, la investigación apunta directamente al titular de la cuenta, quien puede enfrentar cargos por lavado de activos.

Una persona puede estar actuando como prestacuenta si recibe giros desde el exterior de remitentes que no conoce, no puede explicar el origen del dinero que reclama, acude al banco con frecuencia, siempre por montos distintos y remitentes diferentes, o recibe una comisión por cada transacción, pero declara que el dinero no es suyo.

De acuerdo con Bancolombia, quien preste su cuenta para este tipo de operaciones se expone a penas de prisión de entre 10 y 30 años por lavado de activos, así como multas económicas y procesos de extinción de dominio.

¿Qué hacer para no caer?

Estas son algunas recomendaciones de Bancolombia para protegerse del lavado de activos:

Desconfíe de ofertas demasiado buenas: si una oferta laboral promete altos ingresos por tareas simples, podría tratarse de una trampa.

Sospeche si le ofrecen comisiones solo por recibir dinero en su cuenta.

Nunca comparta sus datos personales o bancarios con desconocidos.

Manténgase informado: conocer cómo opera el lavado de dinero y cuáles son sus métodos más comunes puede ayudarle a detectar señales de alerta a tiempo.





💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.