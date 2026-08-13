Dólar hoy en Colombia: este es el precio de la moneda el 13 de agosto

El dólar en Colombia está por debajo de COP 3.200. Foto: Agencia Bloomberg

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Este jueves, el dólar abrió en Colombia en COP 3.126. El miércoles la divisa cerró en COP 3.140, COP 10 por encima del cierre del martes (COP 3.130).

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) para este jueves se ubica en COP 3.123,28. En casas de cambio, la compra de dólares está, en promedio, en COP 3.187 y la venta en COP 3.350.

En el último año, el dólar en Colombia ha caído 22,83 %, en lo corrido de 2026 la caída es del 16,92 % y solo en agosto ha bajado 0,57 %.

Buena parte de la caída del dólar en Colombia tiene que ver con el llamado ‘carry trade’. Básicamente, cuando la tasa de interés en Colombia es mucho más alta que en Estados Unidos, a un inversionista extranjero le conviene invertir en el país. La oferta adicional de dólares presiona el precio hacia abajo.

Investigaciones Económicas de Bancolombia destacó el miércoles que los riesgos al alza para la inflación y a la baja para el empleo en Estados Unidos “implican que la Reserva Federal deberá actuar con cautela. El mercado espera que la Fed no recorte su tasa de interés durante el resto del año”. Ese centro de análisis sostiene que la incertidumbre global, las preocupaciones en materia fiscal local y los mensajes del nuevo Gobierno para atacar los retos estructurales de la economía colombiana incidirán en la volatilidad de la tasa de cambio en los próximos meses.

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¿Cuáles son las proyecciones para el dólar?

No es posible predecir con certeza el comportamiento del dólar, pues depende de factores nacionales e internacionales. Estas son algunas de las proyecciones de los analistas:

▶️ La Encuesta Mensual de Expectativas del Banco de la República estima que terminará el año alrededor de COP 3.500.

▶️ La más reciente Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo proyecta que el dólar finalice el año en COP 3.440.

▶️ Según Investigaciones Económicas de Bancolombia, el peso colombiano se moverá entre COP 3.400 y COP 3.580 durante el cuarto trimestre.

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