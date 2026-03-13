Precio del dólar hoy en Colombia: así abre el mercado este 13 de marzo

En la comparación con el mismo día del año anterior, la TRM ha disminuido 9,97 %, es decir, COP 409,62. Imagen de referencia. Foto: Getty Images/Science Photo... - KTSDESIGN

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El dólar abrió este viernes 13 de marzo en COP 3.662 en Colombia, lo que representa una caída de COP 21 frente al cierre registrado el jueves 12 de marzo, cuando terminó en COP 3.683.

Pasadas las primeras operaciones del mercado, la divisa se ubicaba en un promedio de COP 3.655.

Por su parte, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) para este viernes es de COP 3.700,46, lo que corresponde a un aumento de 0,34 % frente al día anterior.

En la comparación con el mismo día del año anterior, la TRM ha disminuido 9,97 %, es decir, COP 409,62. Sin embargo, frente al mismo día del mes anterior, registra un aumento de 0,95 %, equivalente a COP 34,68.

¿Qué ha pasado con el precio del dólar?

En el arranque de la jornada, la moneda estadounidense muestra un comportamiento moderado a la baja, aunque en un entorno que sigue marcado por la incertidumbre internacional. En los últimos días, el mercado ha permanecido atento a las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, un factor que ha reforzado la cautela entre los inversionistas y el interés por activos refugio como el dólar.

El dólar más allá de Oriente Medio

Más allá de la coyuntura en Oriente Medio, el dólar en Colombia viene moviéndose por dinámicas de mayor aliento.

En su Informe Mensual del Mercado Cambiario, Bancolombia señaló que, aunque en febrero el peso colombiano se depreció 1,7%, el dólar global mostró una recuperación moderada: el índice DXY (un indicador que resume cómo se comporta el dólar frente a una canasta de monedas fuertes, como el euro o el yen) subió 0,6%.

En el mismo documento, Bancolombia explica que el mercado ajustó sus expectativas sobre la próxima decisión de tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos tras señales de estabilidad laboral y nuevos datos de inflación. Ese pulso de tasas es otro factor clave que suele marcar el rumbo del dólar.

Y también pesan factores internos. Bancolombia reportó que en febrero el Ministerio de Hacienda realizó compras de dólares por más de USD 600 millones para alistarse con pagos de una operación de deuda prevista para mitad de año.

Proyecciones: qué esperar del dólar en marzo

En su Informe Mensual del Mercado Cambiario, la Dirección de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado de Bancolombia estima que “el USDCOP podría oscilar en un canal entre COP 3.715 y COP 3.850 durante marzo”, en un contexto de incertidumbre global y local.

El Banco de Bogotá proyecta una TRM de 3.700 durante marzo de 2026.

Diego Franco, jefe de inversiones de Franco Capital Asset Management, plantea que, si la volatilidad internacional no se intensifica, el dólar “va a navegar entre COP 3.740-COP 3.785”. El escenario de mayor presión sería un dólar a COP 3.885.

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