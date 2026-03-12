Crudo: Trump e Irán adoptan tono desafiante y los mercados petroleros ven poco alivio

Tanques de petróleo. Foto: EFE - GUILLAUME HORCAJUELO

El presidente Donald Trump y el nuevo líder supremo de Irán adoptaron tonos desafiantes en el decimotercer día de la guerra, ofreciendo poco alivio a los mercados energéticos mientras el Brent superaba brevemente los USD 100 por barril de peseta a nuevos esfuerzos de Estados Unidos para contener los precios del petróleo.

El presidente de Estados Unidos dijo en una publicación en redes sociales el jueves que impedir que Irán tenga armas nucleares y amenazar Medio Oriente es “de mucho mayor interés e importancia para mí” que el costo del petróleo.

La administración Trump planea emitir exenciones temporales a una ley marítima centenaria que exige que se utilicen buques construidos en Estados Unidos para transportar bienes entre puertos estadounidenses, como parte de su esfuerzo por frenar el alza de los precios del crudo, informó Bloomberg.

Anteriormente, Mojtaba Jamenei dijo que la República Islámica buscará garantizar que el estrecho de Ormuz permanezca efectivamente cerrado. En sus primeros comentarios públicos desde que sucedió a su padre, agregó que Teherán buscará abrir otros frentes en la guerra si Estados Unidos e Israel persisten con sus ataques.

Los precios del petróleo avanzaron más del 10 % el jueves, con el Brent superando nuevamente de forma momentánea los USD 100 por barril, ya que los operadores consideraron que los esfuerzos de la administración Trump para reducir los costos energéticos serían en su mayoría temporales.

Irán probablemente ha comenzado a colocar minas en el estrecho de Ormuz, dijo el periodista el secretario de Defensa del Reino Unido, John Healey. El viceministro de Relaciones Exteriores iraní negó que su país lo estuviera haciendo, según AFP.

Hay pocas señales de que la guerra en Medio Oriente esté cerca de una desescalada después de casi dos semanas de combates. Israel lanzó el jueves una nueva ola de ataques a gran escala en todo Irán, mientras la República Islámica intensificaba ofensivas contra Dubái y activos marítimos.

“Se han realizado estudios para abrir otros frentes donde el enemigo tiene poca experiencia y sería altamente vulnerable, y su activación tendrá lugar si el estado de guerra persiste”, dijo Jamenei.

El nuevo líder supremo, un clérigo de línea dura de 56 años, fue designado después de que su padre, Ali Jamenei, muriera en los primeros ataques de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

Las autoridades de Dubái informaron de al menos dos ataques la mañana del jueves, después de que los residentes recibieron alertas de misiles durante la noche, lo que subraya la amenaza sobre el centro financiero y turístico, considerado durante mucho tiempo un refugio seguro. Kuwait reportó varios drones lanzados contra su aeropuerto internacional, con daños materiales.

Funcionarios de Estados Unidos dijeron a legisladores que los primeros seis días de la guerra con Irán costaron más de USD 11.300 millones, según una persona familiarizada con el asunto, la evaluación más detallada hasta ahora del gasto de la campaña.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, dijo que el ejército se prepara para ampliar sus operaciones en el Líbano, donde libra una campaña paralela contra la milicia Hezbolá, alineada con Irán.

La Agencia Internacional de Energía advirtió el jueves que la actual interrupción del suministro es la mayor en la historia del mercado petrolero, tras días de fuertes oscilaciones de precios. La guerra ha afectado el 7,5 % de la producción mundial y una porción aún mayor de las exportaciones, señaló.

El miércoles, el presidente iraní Masoud Pezeshkian ofreció los comentarios más específicos hasta ahora sobre lo que se necesitaría para que su país aceptara un alto al fuego. Teherán requiere “garantías firmes internacionales contra futuras agresiones”, así como reparaciones, escribió en redes sociales tras hablar con “líderes de Rusia y Pakistán”.

Bloomberg informó que Irán está particularmente preocupado de que Israel vuelva a atacar una vez que termine la guerra actual. No está claro si Estados Unidos está dispuesto a ofrecer tal compromiso ni si podría exigir lo mismo a Israel.

Las conversaciones indirectas entre Teherán y aliados de Estados Unidos están lejos de encontrar una vía para reabrir el estrecho de Ormuz, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

