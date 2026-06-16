Dólar hoy en Colombia: este es el precio de la moneda para el 16 de junio

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El dólar en Colombia abrió este martes en COP 3.440,1. La tasa de cambio continúa con una tendencia a la baja, que lo ha mantenido la última semana por debajo de los COP 3.500.

Este martes, la Tasa Representativa del Mercado vigente para este 16 de junio es de COP 3.475,72 (COP 37,82 menos que la del viernes).

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Los factores detrás del dólar

Uno de los aspectos clave para el desempeño del dólar en el mercado internacional es la evolución del conflicto en Medio Oriente.

El barril de petróleo Brent, referencia mundial del crudo, cayó por debajo del umbral de los 80 dólares por primera vez desde principios de marzo, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara que el estrecho de Ormuz se reabrirá totalmente para el viernes.

Desde que el lunes se anunció que Teherán y Washington habían alcanzado un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio y que se restablecería el tránsito por esa vía marítima estratégica, el precio del petróleo ha ido bajando.

Este martes, el precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en agosto caía 3,86 %, situándose en 79,96 dólares, antes de remontar y rondar los 80 dólares.

Otro de los factores clave es la expectativa sobre el futuro de las tasas de interés de la Reserva Federal (Fed).

El índice de precios al consumo (IPC) aumentó un 4,2 % interanual, frente al 3,8 % registrado en abril, según informó el miércoles la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos. Se trató de la cifra más alta desde abril de 2023. La principal causa fue el alza de la gasolina por la guerra en Medio Oriente. La Fed se reunirá la próxima semana y los mercados esperan que en esta reunión mantenga sin cambios las tasas.

A nivel local, según un informe de Investigaciones Económicas de Banco de Bogotá, la dinámica del peso se verá influenciada “por el posicionamiento de los inversionistas de cara a la segunda vuelta de las elecciones a la presidencia en el país”. Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se medirán en las urnas el próximo domingo 21 de junio.

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¿Cuáles son las proyecciones para el dólar?

No es posible predecir el comportamiento del dólar, pues depende de múltiples factores. Esto es lo que dicen las proyecciones:

▶️ La última Encuesta Mensual de Expectativas de analistas económicos (mayo), que realiza el Banco de la República, indica que el dólar cerraría el año en COP 3.750.

▶️ En la última Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo (mayo), los analistas estimaron que el dólar cerrará el año en COP 3.800.

▶️ Investigaciones Económicas de Bancolombia estima que el dólar se ubicará en niveles cercanos a COP 3.640 durante lo que resta del segundo trimestre del año.

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