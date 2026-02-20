Dólar hoy en Colombia: este es el precio de apertura para el 20 de febrero

Imagen de referencia. Foto: EFE - KHALED ELFIQI

El dólar en Colombia abrió a la baja, con un registro en COP 3.694, una disminución de cuatro pesos frente al cierre de ayer.

Por su parte, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) se ubica COP 3.695, un aumento de 0,70 % frente a la anterior.

Tasa Representativa del Mercado vigente para el 20-feb-2026: $3,695.72 pic.twitter.com/LU1VDZFo1X — Superfinanciera (@SFCsupervisor) February 19, 2026

¿Qué mueve el precio del dólar?

Las variables que lo mantienen a la baja son diversas. Según lo explicado por Jeisson Andres Balaguera, CEO de Values AAA, una de las principales es el nivel de endeudamiento que ha adquirido recientemente la nación, pues esto se traduce en un ingreso considerable de dólares.

Respecto al escenario internacional, la política adoptada por el gobierno de Donald Trump busca devaluar la divisa para así equilibrar su balanza comercial. Esto, también ha influido en que el dólar se abarate en otras naciones.

“Este escenario ha incrementado la demanda por activos refugio como el oro y otras monedas fuertes, tanto por parte de bancos centrales como de inversionistas individuales”, detalla Skandia.

Si bien es imposible predecir el movimiento de la divisa, Balaguera considera que el dólar mantendrá esta tendencia bajista, por lo menos durante los primeros seis meses del año.

Que la divisa suba no sucederá sino hasta el segundo trimestre, dependiendo de las políticas macroeconómicas que se tomen en temas como el petróleo, pues este sigue siendo una de las principales fuentes de ingresos en dólares para Colombia.

Para los inversionistas interesados en activos en dólares, Skandia aconseja aprovechar la coyuntura para diversificar los portafolios y tomar decisiones alineadas con los objetivos financieros de largo plazo, evitando reacciones impulsivas ante movimientos coyunturales del mercado.

“Desde una perspectiva de educación financiera, un dólar a la baja puede representar una oportunidad para fortalecer la diversificación internacional de los portafolios. Un nivel cercano a los COP 3.600 por dólar permite acceder a activos externos en condiciones más favorables, fortaleciendo las estrategias de inversión de largo plazo”, explica la aseguradora.

