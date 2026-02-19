Ecopetrol repone más reservas en un mundo que acumula crudo

Imagen de referencia. Foto: archivo

Ecopetrol cerró el año pasado con 1.944 millones de barriles de petróleo equivalente en reservas probadas, un aumento de 2,7 % frente a 2024.

El Índice de Reposición de Reservas fue de 121 %, el más alto en cuatro años. Esto significa que la compañía incorporó 1,21 nuevos a su contabilidad técnica, alargando la vida media de la reserva de 7,6 años en 2024 a 7,8 en 2025.

En paralelo, la Agencia Internacional de Energía (AIE) reportó que el mundo acumuló 477 millones de barriles en 2025 —el mayor ritmo desde la pandemia—, y las existencias en las naciones de la OCDE superaron su promedio de cinco años por primera vez en cuatro años, dijo el asesor de las principales economías en su informe petrolero mensual.

La demanda global se desaceleró 769.000 barriles diarios, afectada sobre todo por la desaceleración del consumo en China. Se espera que el consumo aumente en 849.000 barriles diarios este año —una cifra inferior a la de algunos analistas de Wall Street como Goldman Sachs Group Inc.—, hasta alcanzar un promedio de 104,87 millones diarios.

La noticia, positiva en sí misma, enfrenta la paradoja de que el mundo muestra señales de sobreoferta.

El Índice de Reposición de Reservas (IRR) mide la capacidad de una petrolera para reemplazar lo que extrae. Superar el 100 % significa que no se está “comiendo” el inventario.

“Las reservas fueron certificadas por tres reconocidas firmas especializadas independientes (Ryder Scott Company, DeGolyer & MacNaughton y GaffneyCline & Associates)”, comunicó la empresa.

El leve aumento de la vida media se debió a la optimización de activos existentes. Según la petrolera, destacó el recobro mejorado en campos como Castilla, Chicimene y Akacias. El recobro mejorado consiste en inyectar agua, gas o químicos para extraer más crudo de yacimientos maduros. Es eficiencia técnica, no expansión territorial.

También destacó la gestión operativa en los campos Rubiales y La Cira–Infantas, “que refuerza la eficiencia y el valor de los activos”.

Brent más bajo, reservas más altas

El Brent promedió US$68,64 en 2025, casi 14 % menos que en 2024. El cálculo de reservas depende del precio esperado del crudo: si el precio cae, algunos proyectos dejan de ser económicamente viables y salen del conteo.

Que Ecopetrol haya incorporado 300 millones de barriles en un año de precios más bajos sugiere resiliencia operativa, señala la empresa. Pero también revela que el margen futuro depende de una variable externa que hoy luce frágil. Hoy, por ejemplo, le juega a favor, ya que el indicador subió a USD 71,89, 2,13 % más que ayer.

El mundo acumula petróleo

La AIE proyecta un excedente global de más de 3,7 millones de barriles diarios para 2026. Las existencias en países de la OCDE ya superan su promedio de cinco años. La sobreoferta se explica por dos fuerzas simultáneas:

La OPEP+ reactivó producción.

Estados Unidos, Brasil, Canadá y Guyana expandieron bombeo.

Los precios se han mantenido cerca de los USD 70 por tensiones geopolíticas —riesgos sobre Irán o interrupciones en Kazajistán y apertura en Venezuela—, pero el equilibrio apunta a abundancia.

Si el mundo entra en un ciclo prolongado de excedentes, los precios tenderán a moderarse. En ese escenario, la estrategia de recobro mejorado seguirá favoreciendo a Ecopetrol, al maximizar lo que ya existe, reducir costos, sostener caja.

