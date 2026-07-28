Precio del dólar hoy en Colombia: así arranca la divisa este 28 de julio

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El dólar se mantiene por encima de los COP 3.100 y por debajo de los COP 3.200.

En concreto, el precio de apertura fue de COP 3.195. Esto se traduce en un leve incremento de COP 3 frente a cierre del lunes (COP 3.193).

Por su parte, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) permanece en COP 3.205,8.

En el último mes, el dólar ha registrado una caída del 6,25 %. Parte de esto se explica por las altas tasas de interés del Banco de la República, lo que ha incentivado la inversión extranjera.

También por el comportamiento del precio del petróleo, que continúa al vaivén de lo que ocurre con el conflicto en Oriente Medio y, en ese contexto, los acercamientos a acuerdos entre Estados Unidos e Irán.

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¿Por qué hay un dólar barato?

El dólar se ha debilitado en los mercados internacionales, en medio de la incertidumbre sobre la economía y la política monetaria de Estados Unidos.

Aunque no existe una sola explicación, en Colombia esa tendencia se ha visto reforzada por el amplio diferencial entre las tasas de interés locales y las estadounidenses, que ha incentivado la llegada de capitales; las operaciones de manejo de deuda adelantadas por el Gobierno, que han aumentado la oferta de divisas, y el repunte de los precios del petróleo.

Para Daniel Londoño Tapia, country manager de Global66, tres factores explican el comportamiento en la semana. El primero es el precio del petróleo, que llegó a superar los USD 100 por las tensiones en Oriente Medio, aunque el viernes moderó parte de ese avance y cerró alrededor de USD 96,78. “Para Colombia el crudo caro es ingreso de exportaciones, y esa es la razón por la que el peso se fortaleció justo cuando el mundo se ponía nervioso”, dijo Londoño a El Espectador.

El segundo son los elevados flujos de dólares que siguen ingresando al país. Estos responden, en parte, al atractivo que representa para los inversionistas el diferencial entre las tasas de interés del Banco de la República y las de la Reserva Federal.

El tercero tiene que ver con el cambio político en Colombia que se dará el próximo 7 de agosto. De hecho, desde Anif aseguran que hay mejores expectativas de los inversionistas de cara al relevo presidencial, lo que ha impulsado una entrada sostenida de capitales de inversión asociado a la menor percepción de riesgo.

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Los factores clave para el dólar

Oscar Leonardo Rincón, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas Universidad Católica de Colombia, explica que el foco de los mercados estará puesto en las decisiones de política monetaria de Estados Unidos y Colombia.

De acuerdo con Investigaciones Económicas de Bancolombia, los riesgos sobre la inflación y el empleo en Estados Unidos hacen prever que la Reserva Federal (Fed) mantendrá una postura cautelosa y el mercado espera que no recorte las tasas de interés durante lo que resta del año. De hecho, más de un tercio de los inversores considera incluso posible una nueva subida de tasas.

Además de la decisión de la Fed, los inversionistas seguirán de cerca los indicadores económicos de Estados Unidos, el comportamiento del conflicto en Oriente Medio y las implicaciones de la política comercial estadounidense, tras la reimposición de aranceles.

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