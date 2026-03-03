Publicidad

Precio del dólar hoy en Colombia: así se cotiza en casas de cambio este 3 de marzo

La moneda arranca el día al alza. Le contamos cómo las negociaciones se ven impactadas por la guerra en Oriente Medio.

Redacción Economía
03 de marzo de 2026 - 01:45 p. m.
Imagen de referencia.
Imagen de referencia.
Foto: Bloomberg - Samsul Said
Las tensiones geopolíticas han influenciado en buena parte el comportamiento del dólar. La razón principal es que la moneda suele fortalecerse cuando aumenta la incertidumbre y los inversionistas buscan un activo refugio.

Con esto claro, la divisa arrancó las negociaciones de este martes 3 de marzo con un incremento en su valor que lo lleva a los COP 3.777. Esto representa un alza de 28 pesos frente al cierre anterior, del lunes (3.749).

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) para este martes es de COP 3.768,73, por lo que subió COP 2,43 frente a la de ayer.

¿Cómo la guerra afecta el precio del dólar?

El panorama en Medio Oriente, tras el ataque de Estados Unidos a Irán, le da otro rumbo a las negociaciones de la moneda durante estos días.

El conflicto es clave porque la región resulta estratégica para el comercio, por el tránsito de las mercancías que pasan por el estrecho de Ormuz, especialmente el petróleo.

El crudo ha tenido un alza importante en el último día, superando los USD 85 por barril, lo que implica el precio más alto registrado desde julio de 2024.

Analistas también recuerdan que, ante este tipo de escenarios geopolíticos, se aumenta la aversión al riesgo y, por ende, el apetito por los activos refugio. Esto hace que la demanda de dólares, considerada como moneda estable, se incremente, lo que presiona al alza su valor.

Desde Credicorp Capital se anticipa una jornada alcista, con los COP 3.760 como pivote, pudiendo cerrar en COP 3.790.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.

Por Redacción Economía

