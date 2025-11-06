Dólar hoy en Colombia: este es el precio de la moneda el 6 de noviembre

El precio de la divisa comenzó este viernes a la baja. Foto: archivo

Este jueves 6 de noviembre la divisa abrió en el mercado en COP 3.825, COP 8 por debajo del cierre del miércoles.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) se ubica en COP 3.839,47.

En cuanto a los valores en casas de cambio para compra está en COP 3.720 y para venta en COP 3.893.

Lo que puede afectar el precio de la moneda

Si bien, a ciencia cierta es imposible conocer cuál será su valor exacto hay factores que nos ayudan a identificar cuál puede ser su dinámica.

Por ejemplo, las inversiones extranjeras, el comportamiento de las exportaciones y la llegada de remesas son algunas de las variables locales que inciden en la dinámica del precio del dólar en Colombia.

Este comportamiento es clave para la economía nacional, en la medida en que influye directamente en la cantidad de divisas que ingresan al país.

Por otro lado, la Reserva Federal de Estados Unidos decidió reducir sus tasas de interés por segunda vez consecutiva a un rango de 3,75 % a 4 %, una medida anticipada por los mercados. Esta disminución incentiva las inversiones, aumentando el flujo de dólares y generando una mayor abundancia de la moneda estadounidense, con su consecuente depreciación relativa.

En contraste, el Banco de la República de Colombia decidió mantener su tasa de referencia en 9,25% , motivado principalmente por preocupaciones sobre la inflación en el país. Esta decisión influye en la fortaleza del peso frente al dólar.

En el plano internacional, la OPEP+, anunció un aumento en sus cuotas de producción para diciembre, antes de una pausa prevista para el primer trimestre de 2026. Sin embargo, una excesiva oferta de barriles podría presionar los precios del petróleo a la baja , afectando los ingresos por exportaciones petroleras, un producto esencial para Colombia.

El precio del dólar en Colombia responde a una compleja interacción entre decisiones de política monetaria en Estados Unidos, dinámicas del mercado petrolero internacional y variables económicas locales﻿, que incluyen las inversiones extranjeras, las exportaciones y las remesas. Esta semana será particularmente determinante para observar cómo estos factores moldean la trayectoria del mercado cambiario nacional.

