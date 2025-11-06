Trump afirma que revocación de aranceles por Tribunal Supremo sería “devastadora”

Desde que regresó a la Casa Blanca, su estrategia comercial ha consistido en redefinir las relaciones bilaterales bajo la fuerza arancelaria: tarifas extra como palanca y presión como método. Los plazos, asimismo, como táctica. Foto: EFE - FRANCK ROBICHON / POOL

El presidente Donald Trump dijo que sería “devastador para nuestro país” si el Tribunal Supremo anulara los aranceles globales impuestos por su administración después de que varios jueces clave cuestionaran si se había extralimitado en sus funciones durante las vistas orales del miércoles.

Trump dijo en una entrevista con Fox News que le habían dicho que el caso “había ido bien”, pero advirtió de que “el mundo entero entraría en una depresión” si no hubiera podido aplicar los aranceles a los productos de sus socios comerciales.

“Creo que es uno de los casos más importantes, quizá el más importante, pero uno de los más importantes de la historia de nuestro país”, afirmó Trump.

El presidente continuó argumentando que había podido obligar a China a eliminar las restricciones previstas sobre las tierras raras gracias a la amenaza de aumentar los aranceles al país.

“No era una amenaza contra nosotros, era una amenaza contra el mundo entero”, afirmó Trump. “Lo hice por el mundo”.

En una audiencia de casi tres horas celebrada este miércoles, jueces de todo el espectro ideológico cuestionaron el uso por parte de Trump de una ley de poderes de emergencia para recaudar decenas de miles de millones de dólares en aranceles al mes.

Una decisión en contra de Trump podría obligar a reembolsar más de USD 100.000 millones, eliminar una importante carga para los importadores estadounidenses que pagan los aranceles y restar fuerza al arma multiuso que el presidente ha esgrimido contra sus socios comerciales.

La Corte Suprema de Estados Unidos se mostró escéptica ante los aranceles globales impuestos por el presidente Donald Trump, ya que los jueces clave sugirieron que había sobrepasado su autoridad con su política económica insignia.

En una audiencia de casi tres horas celebrada este miércoles, la corte insinuó que estaba dispuesta a imponer límites significativos a la ambiciosa agenda de Trump por primera vez desde que asumió el cargo en enero. Tres miembros de la mayoría conservadora cuestionaron el uso que hizo Trump de una ley de poderes de emergencia para recaudar decenas de miles de millones de dólares en aranceles al mes.

El presidente del tribunal, John Roberts, dijo que los aranceles eran una “imposición de impuestos a los estadounidenses y que eso siempre ha sido una competencia exclusiva del Congreso”. El juez Neil Gorsuch también dio a entender que probablemente votaría en contra del presidente, y su compañera Amy Coney Barrett, también nombrada por Trump, formuló preguntas incisivas a ambas partes.

Autoridad cuestionada

Trump afirma que sus aranceles están autorizados en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977, una ley que otorga al presidente una serie de herramientas para abordar cuestiones de seguridad nacional, política exterior y emergencias económicas. La IEEPA, como se conoce a la ley, no menciona los aranceles como una de esas facultades, aunque una disposición clave establece que el presidente puede “regular” la “importación” de bienes para hacer frente a una crisis.

El juez Neil Gorsuch mostró su alarma ante el alcance de la afirmación de la administración Trump de que el Congreso había delegado su autoridad constitucional sobre los aranceles al presidente.

Según la lógica del Gobierno, “¿qué impediría al Congreso abdicar de toda responsabilidad de regular el comercio exterior —y, de hecho, declarar la guerra— en favor del presidente?”, preguntó Gorsuch al fiscal general de los Estados Unidos, D. John Sauer, el principal abogado del Gobierno ante el Tribunal Supremo.

Más tarde, Gorsuch preguntó si un presidente podría imponer un arancel del 50 % a los automóviles y piezas de automóviles que funcionan con gasolina para hacer frente al cambio climático. Sauer respondió que el presidente podría hacerlo.

Los argumentos arancelarios fueron un tema candente en Washington. Entre los asistentes de la administración se encontraban Bessent, el secretario de Comercio Howard Lutnick y el representante comercial de Estados Unidos Jamieson Greer. Entre los miembros del Congreso se encontraban los senadores demócratas Amy Klobuchar y Ed Markey y el representante republicano Jason Smith. El cómico John Mulaney también asistió a los debates.

Si Trump perdiera, los funcionarios de la administración afirman que la mayoría de los gravámenes podrían imponerse utilizando otras herramientas legales más complicadas. Los aranceles de Trump sobre el acero, el aluminio y los automóviles se establecieron en virtud de una ley diferente, por lo que no se ven directamente afectados.

