Dólar en Colombia: así arranca el precio de la divisa este 15 de julio

Si se mira un año atrás, la TRM ha caído en 759 pesos, si se compara con los COP 4.011. Foto: AFP - LUIS ROBAYO

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El dólar abrió al alza, aunque aún por encima de la barrera de los COP 3.200.

La divisa comenzó la jornada en COP 3.246, unos 16 pesos por encima de los COP 3.230 de la jornada del martes.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) se ubica en 3.252, apenas 0,06 % por encima de la anterior. Si se mira un año atrás, la TRM ha caído en 759 pesos, si se compara con los COP 4.011.

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¿Por qué el peso sigue fuerte?

Colombia lleva meses emitiendo deuda interna a un ritmo acelerado. Según un informe del Banco de Bogotá conocido a mediados de junio, Hacienda ya había usado el 78 % del cupo de TES autorizado para 2026, y si la velocidad de colocación se mantenía, el cupo total se agotaría hacia mediados de agosto.

El jueves 9 de julio, precisamente, el Gobierno emitió COP 3 billones más en títulos con vencimientos a 4, 9, 14 y 32 años. La demanda fue de COP 6,2 billones, 4,1 veces el monto ofrecido. Las tasas de esos TES quedaron en 12,120 % para los TES 2030, 11,885 % para los TES 2035, 11,850 % para los TES 2040 y 12,050 % para los TES 2058. Todas cercanas a la actual tasa de intervención del Banco de la República (12 %).

Esa dinámica tiene un efecto directo sobre el dólar: tasas altas en TES atraen capital extranjero que llega en dólares, se convierte a pesos y presiona la divisa a la baja. Pero el margen se estrecha. El Gobierno que se posesiona el 7 de agosto llegará con poco espacio disponible en el cupo de emisión para lo que queda del año.

Así mismo, la semana pasada, en una decisión que sorprendió a buena parte del mercado, la Junta del Banco de la República subió la tasa de intervención en 75 puntos básicos, hasta 12 %, en una votación dividida: cuatro codirectores a favor del alza, dos que optaron por un recorte de 50 puntos y uno que defendió dejarla quieta. El mercado esperaba un ajuste más modesto, de solo 50 puntos.

Con la inflación en 6,14 % y lejos de la meta del 3 %, el diferencial entre las tasas colombianas y las de la Reserva Federal de Estados Unidos, que lleva meses en 3,75 %, se amplía. Eso hace más atractivo el peso para quienes buscan rentabilidad: traen dólares, invierten en deuda local y, de paso, fortalecen la moneda colombiana.

La economía de EE. UU. y la guerra

Estados Unidos lanzó a primera hora del martes una andanada de ataques contra Irán, en una nueva escalada tras la reciente reanudación de las hostilidades, aunque el presidente Donald Trump afirmó que un acuerdo con Teherán sigue siendo “posible”.

El mando militar estadounidense para Oriente Medio (Centcom) anunció en un comunicado el inicio de “una tercera noche consecutiva de ataques contra Irán”, poco después de la medianoche, hora de Teherán.

Esto se da luego de que los mercados redujeran el precio del petróleo por la expectativa de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. Sin embargo, el panorama ha cambiado tras el reinicio de las hostilidades.

De otro lado, se conoció este martes que la inflación se desaceleró más de lo esperado en junio en Estados Unidos, cuando los precios de la gasolina bajaron momentáneamente durante el cese de hostilidades en Oriente Medio.

El índice de precios al consumidor (IPC) fue de 3,5% en medición interanual, frente a 4,2% registrado en mayo, indicó el Departamento del Trabajo. Estos datos son claramente mejores de lo que esperaban los inversionistas.

Con este panorama en claro, la Reserva Federal de Estados Unidos se reúne el 28 y 29 de julio para decidir sobre tasas. Si confirma que se acerca un recorte, el dólar seguiría perdiendo terreno frente al peso. Si sale más cauta de lo esperado, parte de esta calma cambiaria podría revertirse.

Proyecciones para la divisa

Para las próximas semanas, las expectativas no indican un dólar más caro que el de ahora.

Diego Franco, de Franco Capital Asset Management, ve a la moneda estadounidense estabilizándose entre COP 3.300 y COP 3.320.

Daniel Londoño Tapia, country manager de Global66, maneja un rango de COP 3.320 a COP 3.420, con espacio para un rebote hasta COP 3.450 o COP 3.500 si el peso se reacopla con sus pares regionales, algo que ya anticipan varios analistas.

La Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo, en su edición de junio, muestra que el mercado espera un dólar en COP 3.650 para diciembre de 2026. Es más de COP 300 por encima de donde cotiza hoy.

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