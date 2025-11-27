Precio del dólar hoy en Colombia: así se cotiza la divisa este jueves 27 de noviembre

La Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada por la Superintendencia Financiera, se ubica en COP 3,773,60 para este 27 de noviembre. Imagen de referencia. Foto: Getty Images/iStockphoto - tsingha25

Este jueves es un día atípico para el dólar: por el festivo de Acción de Gracias en Estados Unidos, no hay operación en el mercado spot y, en Colombia, la divisa solo se negocia en modalidad next day, es decir, las operaciones se acuerdan hoy, pero el pago y la entrega de los dólares se realizan al siguiente día hábil.

Así las cosas, el valor del dólar next day para la jornada de este jueves se ubica en COP 3.737. Esto se traduce en un repunte de COP 8 frente al cierre del miércoles (COP 3.729).

La Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada por la Superintendencia Financiera, se ubica en COP 3,773,60 para este 27 de noviembre.

¿Se viene un recorte de tasas en EE. UU.?

En los últimos días ha ganado fuerza la expectativa de que la Reserva Federal inicie pronto un ciclo de recortes de tasas.

Economistas de JPMorgan Chase & Co., encabezados por Michael Feroli, cambiaron su proyección y ahora prevén que el banco central recortará la tasa de interés en diciembre, luego de haber anticipado, por un breve periodo, que el primer movimiento se daría en enero.

En declaraciones recogidas por Bloomberg, los ejecutivos explicaron que los recientes comentarios de funcionarios clave de la Fed (en especial del presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams) llevaron a JPMorgan a reconsiderar su visión.

Este banco estima que el Comité Federal de Mercado Abierto, que se reunirá el 9 y 10 de diciembre en Washington, aplicará dos recortes de un cuarto de punto: uno el próximo mes y otro en enero de 2026.

Esta lectura va en línea con la de los operadores de swaps, que asignan una probabilidad cercana a 80 % a un recorte en la próxima reunión, frente a menos de 30 % hace una semana.

Un escenario de tasas más bajas en Estados Unidos tiende a reducir la rentabilidad de los activos en dólares y puede restar atractivo a la divisa frente a otras monedas.

El dólar al cierre de 2025

El grueso de las expectativas de bancos y centros de pensamiento estima un dólar algo más alto que el actual, pero lejos de los picos de 2022.

Las encuestas de Fedesarrollo indican que la tasa de cambio se moverá entre COP 3.773 y COP 3.855, con una mediana en COP 3.800 (exactamente donde estamos).

A su turno, el Banco de la República estima una TRM en torno a COP 4.000 al cierre de 2025. Por su parte, el Banco de Bogotá proyecta COP 3.917 en noviembre y COP 4.100 en diciembre de 2025.

