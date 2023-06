Prima de junio: estos son los trabajadores que no la recibirán

Aquellos trabajadores que prestan sus servicios mediante contrato por prestación de servicios, no reciben prima de junio, ya que este tipo de vinculación no está regulado por la legislación laboral sino civil, por tanto, el empleador no asume ninguna obligación laboral. Es decir, que estos se encuentran incluidos dentro de la categoría de trabajadores independientes, pero que prestan sus servicios a favor de un tercero.