Prosperidad Social inicia los pagos de Colombia Mayor: fechas y cómo acceder

Prosperidad Social se prepara para comenzar a transferir los dineros correspondientes al noveno ciclo de Colombia Mayor. Este programa va dirigido a personas mayores en situación de pobreza y vulnerabilidad.

Un total de 1.635.235 de beneficiarios recibirán el subsidio, por transferencia bancaria o por giro. Prosperidad Social invertirá $220.055 millones, en esta ocasión.

¿Cómo y por qué cambiará Colombia Mayor?

El director de la entidad, Mauricio Rodríguez Amaya, destacó que 515.973 personas mayores de 80 años recibirán una transferencia diferenciada de $225.000, gracias a la estrategia de atención prioritaria implementada desde 2024 para esta población.

El aumento anunciado para las mujeres mayores de 70 años y hombres mayores de 75 años, y la nivelación del aumento para los mayores de 80 años, a $230.000, se llevará a cabo en el décimo ciclo, previsto para la última semana de octubre.

La razón de que el beneficio económico tenga este incremento es la transición de Colombia Mayor a Dignidad Mayor. El cambio hace parte de la implementación de uno de los pilares que comprende la reforma: el solidario.

Quienes ya hacen parte del programa o se encuentran en lista de espera no deben realizar ningún proceso adicional para hacer parte de Dignidad Mayor porque ya cumplen con los requisitos.

¿Desde cuándo se puede reclamar el dinero?

Cuenta bancaria: la entrega de recursos comenzará el 30 de septiembre para los beneficiarios bancarizados.

Giro: las personas que recibirán el pago mediante un giro podrán retirarlo a partir del 2 de octubre.

El proceso correspondiente al noveno ciclo se extenderá hasta el 16 de octubre.

¿Cómo reclamar el pago?

El Banco Agrario de Colombia y su red de aliados estarán a cargo de la entrega de recursos. Los beneficiarios recibirán un mensaje de texto con la fecha exacta en la que podrán reclamar el subsidio.

También podrán consultar esta información a través de este enlace.

Finalmente, Prosperidad Social le hace un llamado a los beneficiarios para que mantengan actualizada su información de contacto, lo que es esencial para garantizar una entrega eficaz y sin contratiempos.

Para actualizar datos o resolver inquietudes, los beneficiarios pueden comunicarse de la siguientes formas:

Línea gratuita Bogotá: 601 379 1088.

Línea gratuita nacional: 01 8000 95 1100.

Puntos físicos: puede acercarse a los enlaces municipales del programa en las oficinas regionales de Prosperidad Social o en las alcaldías locales.

