Prosperidad Social inicia los pagos de Colombia Mayor: fechas y cómo acceder

El programa tendrá un cambio significativo en el monto que le girará a los beneficiarios a partir del próximo giro. Estos son los detalles.

Redacción Economía
25 de septiembre de 2025 - 05:49 p. m.
Prosperidad Social se prepara para comenzar a transferir los dineros correspondientes al noveno ciclo de Colombia Mayor. Este programa va dirigido a personas mayores en situación de pobreza y vulnerabilidad.

Un total de 1.635.235 de beneficiarios recibirán el subsidio, por transferencia bancaria o por giro. Prosperidad Social invertirá $220.055 millones, en esta ocasión.

¿Cómo y por qué cambiará Colombia Mayor?

El director de la entidad, Mauricio Rodríguez Amaya, destacó que 515.973 personas mayores de 80 años recibirán una transferencia diferenciada de $225.000, gracias a la estrategia de atención prioritaria implementada desde 2024 para esta población.

El aumento anunciado para las mujeres mayores de 70 años y hombres mayores de 75 años, y la nivelación del aumento para los mayores de 80 años, a $230.000, se llevará a cabo en el décimo ciclo, previsto para la última semana de octubre.

La razón de que el beneficio económico tenga este incremento es la transición de Colombia Mayor a Dignidad Mayor. El cambio hace parte de la implementación de uno de los pilares que comprende la reforma: el solidario.

Quienes ya hacen parte del programa o se encuentran en lista de espera no deben realizar ningún proceso adicional para hacer parte de Dignidad Mayor porque ya cumplen con los requisitos.

¿Desde cuándo se puede reclamar el dinero?

  • Cuenta bancaria: la entrega de recursos comenzará el 30 de septiembre para los beneficiarios bancarizados.
  • Giro: las personas que recibirán el pago mediante un giro podrán retirarlo a partir del 2 de octubre.

El proceso correspondiente al noveno ciclo se extenderá hasta el 16 de octubre.

¿Cómo reclamar el pago?

El Banco Agrario de Colombia y su red de aliados estarán a cargo de la entrega de recursos. Los beneficiarios recibirán un mensaje de texto con la fecha exacta en la que podrán reclamar el subsidio.

También podrán consultar esta información a través de este enlace.

Finalmente, Prosperidad Social le hace un llamado a los beneficiarios para que mantengan actualizada su información de contacto, lo que es esencial para garantizar una entrega eficaz y sin contratiempos.

Para actualizar datos o resolver inquietudes, los beneficiarios pueden comunicarse de la siguientes formas:

  • Línea gratuita Bogotá: 601 379 1088.
  • Línea gratuita nacional: 01 8000 95 1100.
  • Puntos físicos: puede acercarse a los enlaces municipales del programa en las oficinas regionales de Prosperidad Social o en las alcaldías locales.

