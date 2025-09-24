Presupuesto 2026: Congreso debate una reducción de $10 billones

Debate del Presupuesto 2026 en las comisiones económicas. Foto: Óscar Pérez

Las comisiones económicas (Terceras y Cuartas) del Senado y la Cámara de Representantes adelantan el primer debate del Presupuesto General de la Nación 2026. Para este punto, ya se negó la ponencia que mantenía el monto de $556,9 billones, el que inicialmente propuso el Gobierno.

La ley establece que el proyecto debe ser aprobado en primer debate antes del 25 de septiembre, es decir, hasta la medianoche de este miércoles. El año pasado se venció el plazo sin tener el visto bueno de las comisiones económicas y el Gobierno lo aprobó vía decreto.

Wilmer Yair Castellanos, de Alianza Verde, aclaró que la reducción del monto tiene aval del Ministerio de Hacienda. La fecha límite para que el Congreso cambie la cifra global venció el 15 de septiembre, pero la interpretación de los congresistas es que con el visto bueno de la cartera es posible hacer el ajuste, pasándolo de $556,9 billones a $546,9 billones.

Varios congresistas han destacado la importancia de que el Congreso pueda cumplir su función de debatir el presupuesto. Aunque hay reparos, en general los representantes y senadores han anunciado que acompañarán la propuesta.

▶️ Karina Espinosa, senadora del Partido Liberal, dijo que el presupuesto refuerza el centralismo fiscal, pero que apoyará la ponencia porque se eliminaron los artículos polémicos. Agregó que espera que en el siguiente debate haya ajustes.

▶️ José Eliécer Salazar, del Partido de la U, dijo que los ponentes están satisfechos de que las comisiones económicas entendieran “la importancia de sacar un presupuesto por consenso”.

▶️ Katherine Miranda, de Alianza Verde, dijo que aprobar la ponencia es “el mal menor”, pero recordó que el déficit, según la última estimación del Carf, podría llegar a $45,4 billones. “No podemos ser irresponsables y más cuando todavía quedan $16 billones amarrados a una reforma tributaria”, afirmó. Anunció que no acompañará la propuesta porque son “pañitos de agua tibia”.

▶️ Mauricio Parodi Díaz, de Cambio Radical, anunció que votará negativo porque no aceptará un presupuesto desfinanciado ni acuerdos para subir impuestos.

▶️ Jhon Jairo Roldán, senador del Partido Liberal, dijo que el Congreso está ante “la decisión más importante” para que sea el Legislativo el que decida y no el Gobierno por decreto.

▶️ Ciro Ramírez, del Centro Democrático, defendió que los gobiernos, el de Gustavo Petro y los que vienen, no pueden seguir sacando el presupuesto por decreto, de ahí que la oposición acompañará la propuesta alternativa que reduce el monto en $10 billones.

“No estamos de acuerdo con el monto, pero es peor para el país pasar el presupuesto por decreto. Pero la oposición política no está de acuerdo con la reforma tributaria y votará de manera negativa”.

▶️ Efraín Cepeda, del Partido Conservador, recordó que el presupuesto 2026 estaría inflado en cerca de $40 billones, según cálculos del Carf. El senador aseguró que no es la primera vez que se presenta un presupuesto desfinanciado.

Además, argumentó que no es necesaria una tributaria, teniendo en cuenta que en 2024 se dejaron de ejecutar $80 billones y este año con corte a agosto no se han ejecutado $68 billones, incluyendo $26,7 billones de inversión.

“El peor de los escenarios es que el presupuesto salga por decreto porque sería una dictadura fiscal en donde no se tiene en cuenta al Congreso para los recortes”, dijo Cepeda.

La representante Olga Lucía Velásquez (Partido Alianza Verde) explicó que la ponencia alternativa acepta la reducción del monto en $10 billones (para un total de $546,9 billones) que propuso Germán Ávila, ministro de Hacienda, el 11 de septiembre. Esta propuesta también implica que el monto de la tributaria bajaría, pasando de $26,3 billones a $16,3 billones.

En contexto: Gobierno propone reducir presupuesto y tributaria en $10 billones: esto se sabeEntre otros argumentos, Velásquez se refirió a las inflexibilidades del presupuesto, que, según los cálculos presentados por la congresista, pasaron de 87 % hace cuatro años a 93,7 % este año. También explicó que considerando los datos macroeconómicos, la ejecución de los recursos de 2025 y los cálculos para 2026, es necesario aumentar el presupuesto, pero no en la cifra que inicialmente propuso el Gobierno. La ponencia alternativa elimina varios artículos: 42, 43 y 87, que tienen que ver con el Fondo de Pensiones y Cesantías de los Empleados Públicos Territoriales; 71, que permitía que la Registraduría hiciera convenios con entidades territoriales; el 88, que se refería a cambios en vigencias futuras y el 93 y 94, sobre un fondo de crédito. También se eliminaría el 73 por solicitud de varios congresistas. También se modificó el 77, 78, 79, 84 y 92.

Con 4 votos por el sí y 5 por el no, la Comisión Cuarta Senado negó la ponencia. Para la aprobación se necesita el sí de las cuatro comisiones.

Etna Tamara Argote, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, dijo que los congresistas que presentaron la ponencia positiva decidieron mantener el mismo monto que propuso el gobierno, $556,9 billones, teniendo en cuenta que el 92 % del gasto es inflexible y recortar la inversión puede afectar la economía y el bienestar de los ciudadanos. Además, argumentó que para cumplir las condiciones constitucionales y legales se debe mantener la cifra global que planteó Minhacienda.

La representante defendió que los gastos de personal crecen lo mínimo necesario, la adquisición de bienes y servicios se congela en términos nominales y las transferencias discrecionales se reducen, priorizando solo las obligatorias.

Aunque se mantiene el monto de $556,9 billones, hay algunos cambios por sectores. Incluye más presupuesto para el Ministerio de Comercio ($100.000 millones más que en la versión original), Ministerio de Deporte ($200.000 millones más), Ministerio de las TIC ($200.000 millones más) y para el Instituto Colombiano Agropecuario ($50.000 millones más).

Para lograr esos aumentos, se baja el presupuesto de otros sectores. Puntualmente, se establecen $1.000 millones menos para la modernización del Minambiente, $190.000 millones menos en sentencias y conciliaciones en la gestión del Mindefensa y la Policía, $15.000 millones menos en sentencias y conciliaciones del sector Hacienda, $2.000 millones menos en sentencias y conciliaciones provisionales para fallo final en la UNP, $260.000 millones menos para la Rama Judicial en el rubro de sentencias y conciliaciones y $81.900 millones menos para gastos de funcionamiento del Minsalud.

