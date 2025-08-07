No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Economía
Finanzas Personales

¿Qué alimentos han subido de precio y cuáles han bajado en 2025?

Según un estudio de Bancolombia, los alimentos perecederos presionan el bolsillo de los colombianos, mientras los productos procesados ceden.

Redacción Economía
07 de agosto de 2025 - 05:19 p. m.
Imagen de referencia.
Imagen de referencia.
Foto: Getty Images - Getty Images
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El viernes 8 de agosto sale el Índice de Precios al Consumidor que hace el DANE para el mes de julio. En este contexto Bancolombia hizo el estudio de monitoreo de Precios de Bienes Básicos, con información del DANE, SIPSA y Servinformación. Según el mismo, la inflación de alimentos en el país fue bastante irregular en el mes de julio: mientras los precios de los productos procesados lograron moderarse, los perecederos registraron un repunte significativo que impacta directamente en el gasto de los hogares colombianos.

¿Cómo están los precios de las carnes?

Las proteínas animales continúan siendo el núcleo de las presiones para el bolsillo.

Vínculos relacionados

Mintrabajo adelanta inspecciones a tiendas y droguerías Olímpica
¿Cuál es el tope de dinero permitido en Nequi en 2025? Límites y montos
Así se ve la economía en Colombia: los retos del último año de Petro

En julio, la carne de aves se encareció un 1,2 % mensual, seguida por la carne de res con un alza de 0,82 %, y las carnes preparadas con un 0,5 %. La única excepción en este segmento fue la carne de cerdo, que mostró una reducción del 0,7 %. Según el reporte, este comportamiento refleja tanto aspectos estacionales como factores de oferta relacionados con la producción y distribución.

Precios de frutas, verduras y hortalizas

Por otro lado, el comportamiento de frutas, verduras y hortalizas fue mixto.

Las frutas frescas experimentaron un aumento destacable del 14 % mensual, impulsado por incrementos en productos específicos como moras (8 %) y cebollas (6 %). En contraste, alimentos como papas (-12 %), hortalizas y legumbres (-2,7 %) y bananos (-2,6 %) evidenciaron disminuciones en sus precios, reconfirmando una volatilidad que responde en buena medida a las condiciones climáticas actuales.

¿Cuál es el crecimiento estimado?

Bancolombia estima un crecimiento mensual de 0,63 % en los precios de perecederos y un aumento más moderado del 0,26 % en productos procesados, lo que se traduce en una inflación de alimentos global de 0,34 % para julio y una tasa anual de 4,42 %. Este comportamiento sugiere un ritmo de moderación en la inflación de los procesados, aunque el rebote en perecederos introduce incertidumbre en la estabilidad de la canasta básica, según el informe.

Un dato relevante del informe es la inclusión de canales de comercialización tradicionales como tiendas de barrio y minimercados, que tienen un peso considerable en el consumo diario de los hogares colombianos. Esto aporta una perspectiva más cercana a la realidad del consumidor final, complementando la información procedente de las centrales de abastecimiento.

De cara al futuro, Bancolombia hace un llamado a la cautela y al seguimiento riguroso de la evolución de los precios, en especial ante la expectativa de lluvias continuas provocadas por La Niña.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.

Por Redacción Economía

Conoce más

Temas recomendados:

Inflación

Inflación en Colombia

Alimentos en Colombia

Bancolombia

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar