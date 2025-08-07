¿Qué alimentos han subido de precio y cuáles han bajado en 2025?

Imagen de referencia. Foto: Getty Images - Getty Images

El viernes 8 de agosto sale el Índice de Precios al Consumidor que hace el DANE para el mes de julio. En este contexto Bancolombia hizo el estudio de monitoreo de Precios de Bienes Básicos, con información del DANE, SIPSA y Servinformación. Según el mismo, la inflación de alimentos en el país fue bastante irregular en el mes de julio: mientras los precios de los productos procesados lograron moderarse, los perecederos registraron un repunte significativo que impacta directamente en el gasto de los hogares colombianos.

¿Cómo están los precios de las carnes?

Las proteínas animales continúan siendo el núcleo de las presiones para el bolsillo.

En julio, la carne de aves se encareció un 1,2 % mensual, seguida por la carne de res con un alza de 0,82 %, y las carnes preparadas con un 0,5 %. La única excepción en este segmento fue la carne de cerdo, que mostró una reducción del 0,7 %. Según el reporte, este comportamiento refleja tanto aspectos estacionales como factores de oferta relacionados con la producción y distribución.

Precios de frutas, verduras y hortalizas

Por otro lado, el comportamiento de frutas, verduras y hortalizas fue mixto.

Las frutas frescas experimentaron un aumento destacable del 14 % mensual, impulsado por incrementos en productos específicos como moras (8 %) y cebollas (6 %). En contraste, alimentos como papas (-12 %), hortalizas y legumbres (-2,7 %) y bananos (-2,6 %) evidenciaron disminuciones en sus precios, reconfirmando una volatilidad que responde en buena medida a las condiciones climáticas actuales.

¿Cuál es el crecimiento estimado?

Bancolombia estima un crecimiento mensual de 0,63 % en los precios de perecederos y un aumento más moderado del 0,26 % en productos procesados, lo que se traduce en una inflación de alimentos global de 0,34 % para julio y una tasa anual de 4,42 %. Este comportamiento sugiere un ritmo de moderación en la inflación de los procesados, aunque el rebote en perecederos introduce incertidumbre en la estabilidad de la canasta básica, según el informe.

Un dato relevante del informe es la inclusión de canales de comercialización tradicionales como tiendas de barrio y minimercados, que tienen un peso considerable en el consumo diario de los hogares colombianos. Esto aporta una perspectiva más cercana a la realidad del consumidor final, complementando la información procedente de las centrales de abastecimiento.

De cara al futuro, Bancolombia hace un llamado a la cautela y al seguimiento riguroso de la evolución de los precios, en especial ante la expectativa de lluvias continuas provocadas por La Niña.

