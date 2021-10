¿Qué dice Davivienda sobre los casos de fraude y cómo puede proteger su cuenta?

Tras las denuncias de la presentadora Jessica de la Peña y el locutor Carlos Sarria sobre el robo de dinero y fraude digital con sus cuentas de ahorro y corrientes del banco Davivienda, la entidad financiera mencionó en un comunicado que “trabaja por la confianza, bienestar y seguridad de cada uno de sus clientes”.

“Me despierto a las 5:30 a.m. y me encuentro con que se metieron a mi portarl de Davivienda y me desocuparon mis cuentas. Incluso hasta me dejaron sobregirada. Todo lo hicieron durante la noche y madrugada mientras dormía. Ayer casuamente leí tweet de alguien que le pasó lo mismo”, escribió esta mañana la periodista en su cuenta de Twitter.

Me despierto a las 5:30 am y me encuentro con que se metieron a mi portal de @Davivienda y me desocuparon mis cuentas. Incluso hasta me dejaron sobregirada. Todo lo hicieron durante la noche y madrugada mientras dormía. Ayer casualmente leí tweet de alguien que le pasó lo mismo. — Jessica De La Peña (@Jessie_Dlp) October 7, 2021

Un día antes, el miércoles 6 de octubre, Carlos Sarria, locutor de la FM, publicó un trino en el mencionaba que le habían desocupado su cuenta de Davivienda a la 1:00 a.m. “No contentos con eso, sacaron un crédito a mi nombre por más de 20 millones de pesos. ¿Qué pasa Davivienda con la seguridad de su aplicación? Es la segunda vez que me pasa”.

Me desocuparon la cuenta de @Davivienda a la 1 de la mañana. No contentos con eso, sacaron un crédito a mi nombre por más de 20 millones de pesos. Qué pasa @Davivienda con la seguridad de su aplicación??? Es la segunda vez que me pasa. — Carlos Sarria (@sarriamo) October 6, 2021

Por su parte, el banco aseguró que en estas situaciones se “contacta e investiga a profundidad la situación denunciada, con el propósito de dar todo el acompañamiento con los equipos expertos en seguridad, riesgo y tecnología, a fin de garantizar una respuesta y aclarar lo acontecido”.

“¿Qué pasa Davivienda con la seguridad del portal? Hoy en día hagot todo por este medio. ¿Cómo confiar en que no va a pasar nuevamente? ¿Quién me soluciona? ¿Quién responde por la plata que me robaron?”, se preguntaba De la Peña.

“Para los recientes casos de fraude que se han presentado, Davivienda ya se contactó con los clientes afectados para darles acompañamiento mientras se adelanta la investigación respectiva”, afirmó la entidad financiera.

Sobre los riesgos de fraude, el banco aseguró que realiza “permanentemente la adopción de buenas prácticas en seguridad de la información, la atención y respuesta a los diferentes requerimientos de los entes reguladores, la participación activa en diferentes mesas de trabajo sectoriales con autoridades, la actualización continua de modalidades de fraude y de las herramientas que permiten proteger a nuestros clientes ante posibles eventos de fraude”.

Davivienda también mencionó que “cuenta y continúa su esfuerzo por obtener las mejores tecnologías para la prevención del fraude y protección de nuestros clientes y realiza permanentemente campañas de comunicación y educación de prevención”.

¿Cómo proteger sus cuentas bancarias de robos por internet?

Entre las recomendaciones más comunes de las entidades financieras se encuentran el no aceptar ayuda de terceros al momento de realizar transacciones, cambiar regularmente las claves y contraseñas, utilizar páginas de internet seguras (las redes WIFI abiertas no son seguras) y activar el servicio de SMS para que sus movimientos sean notificados en su celular.

Los bancos recomiendan que si debe ingresar al portal transaccional desde un computador o desde el navegador web de un celular, siempre digite en la barra de navegación la dirección que desea ingresar, no permita que se autocomplete.

Descargue las aplicaciones de los bancos para transar desde su celular, instale y mantenga actualizados los antivirus, rechace todos los correos que le soliciten información financiera o datos personales y revise con frecuencia los movimientos de sus productos y conserve los comprobantes de las transacciones realizadas.

Tampoco abra ningún enlace que venga en un mensaje cuyo remitente es desconocido ni haga clic en correos diga ser de tu banco, pues puede tratarse de una página falsa.

La mayoría de entidades financieras del país ofrecen servicios mediante chats y líneas de atención por si los usuarios tienen sospechas sobre mensajes o correos.

Davivienda recomienda descargar el software DSB CLIENT, que presta el servicio de protección transaccional en internet, “ayudándole a prevenir amenazas de fraudes a través de modalidades como malware, phishing y pharming”.

Vale la pena mencionar que el phishing es una modalidad de fraude electrónico que roba los datos bancarios de los clientes. “Puede presentarse de dos maneras: apertura de correos que solicitan ingresar sus datos bancarios a través de un link que lleva a una página que visualmente es idéntica a la del banco, pero que en realidad es una página falsa; o ingresando a la página del banco a través de los buscadores de internet”, explica la entidad.

El pharming es una modalidad que infecta el dispositivo del cliente por medio de un malware que modifica algunos archivos del sistema operativo. “Esta modificación hace que cuando el cliente digite en el navegador la página del banco sea dirigido a una página falsa sin que el cliente se percate para que ingrese sus datos bancarios”.

Si usted fue víctima de fraude a pesar de seguir las recomendaciones de las entidades financieras debe comunicarse con su banco y ellos deben realizar el proceso y acompañamiento e investigación hasta darle una respuesta.